Ципрас заявил о победе Греции в споре о названии Македонии

Греция достигла своих целей в споре о переименовании Македонии, сообщил глава греческого правительства Алексис Ципрас.

Греция добивалась «составного названия со словом Македония и географическим к нему определением». Это название должно действовать «во всех случаях», сказал Ципрас.

«И это удалось», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ERT2.

Македония отказывается не только от названия «Бывшая Югославская Республика Македония», но и от конституционного названия «Республика Македония», признанного более чем более 130 государствами.

Новое название («Северная Македония») является «названием с географическим определением для всех видов использования – как внутри страны, так и за рубежом, чего годами требовала греческая сторона», отметил премьер.

По словам Ципраса, Македония согласилась считать свой язык «южнославянским языком», а также признала, что «ее культура не имеет связи с древнегреческой македонской культурой», исключила из конституции «любые подозрения» на политику воссоединения территорий и ссылки на македонское меньшинство в Греции.

«Гражданство, которое указано в паспортах, не определяет и не предопределяет этническую принадлежность граждан Северной Македонии», – сказал Ципрас, поблагодарив «за мужество» премьер-министра Македонии Зорана Заева, которого назвал «своим другом».