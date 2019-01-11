Парламент Македонии одобрил переименование страны

Парламент Македонии утвердил переименование страны в «Северную Македонию».

«За проголосовал 81 человек, все четыре поправки к конституции приняты», – объявил спикер парламента Талат Джафери, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию пресс-службы парламента.

Отмечается, что поправки принимались в полупустом зале, депутаты оппозиционной партии МРО-ДПМНЕ бойкотировали заседания и проводили митинги протеста.

Для вступления в силу закона о переименовании его должен одобрить президент Георге Иванов, который ранее заявлял, что откажется сделать это.

В декабре Иванов в своем обращении к законодательному собранию страны заявил, что переименование страны отбросит государство и народ в «политическую и историческую пропасть».

Напомним, Греция подписала соглашение с Македонией в июле 2018 года, по которому республика должна изменить название. Это соглашение открывает путь для страны в НАТО и Евросоюз.

В сентябре в Македонии прошел референдум по переименованию, но он фактически провалился. Глава государства призывал бойкотировать референдум.