Македонию призвали не совершать «историческое самоубийство» ради НАТО

Президент Республики Македония Герге Иванов призвал к бойкоту референдума о переименовании страны, намеченного на воскресенье, 30 сентября.

По его словам, Македонию просят совершить «историческое самоубийство», сообщает RT со ссылкой на Agence France-Presse.

«Как гражданин я принял решение: 30 сентября я не пойду голосовать. И я убежден, что вы, наши граждане, также примете это мудрое решение», – сказал он.

23 сентября Иванов в ходе выступления перед македонской диаспорой США заявил об отказе от участия в референдуме о переименовании республики.

Напомним, НАТО пригласило Македонию приступить к переговорам о вступлении страны в альянс, но для этого страна должна по требованию Греции сменить название. Решение об этом должно быть принято на референдуме.