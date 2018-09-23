Президент Македонии объявил бойкот референдуму о переименовании страны

Македонский президент Георге Иванов в ходе выступления перед македонской диаспорой США заявил об отказе от участия в референдуме о переименовании республики.

«Что касается меня, я уже проголосовал 27 лет назад – 8 сентября 1991 года (дата референдума о независимости страны – прим. ВЗГЛЯД). Не отступаю от моего решения. Поэтому 30 сентября не пойду голосовать», – передает слова Иванова РИА «Новости».

В сентябре он уже говорил о том, что не принимает договор Скопье и Афин о переименовании Македонии – тогда он заявил об этом главе дипломатии ЕС Федерике Могерини.

«Этим соглашением не только меняется имя существующего государства, но и создается новое полусуверенное государство с новым названием, с новой внутренне-правовой и международно-правовой идентичностью», – заметил македонский лидер в Детройте.

В начале августа сообщалось, что в Македонии порядка 30 партий и движений объявили бойкот референдуму по переименованию страны и вступлению в НАТО.

Напомним, НАТО пригласило Македонию приступить к переговорам о вступлении страны в альянс, но для этого страна должна по требованию Греции сменить название. Решение об этом должно быть принято на референдуме.