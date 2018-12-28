Президент Македонии заявил об «уничтожении» своей страны и своего народа

Переименование Македонии по договору с Грецией отбросило государство и народ в «политическую и историческую пропасть», заявил президент страны Георге Иванов в своем обращении к парламенту.

«Когда вы готовы один вопрос решить любой ценой, тогда цена оказывается слишком высокой. Цена такого решения македонского вопроса – правовое и историческое унижение македонского народа, без македонского народа, македонской идентичности и языка, нет и «македонского вопроса». Другими словами, речь идет об уничтожении», – сказал Иванов, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию пресс-службы законодательного собрания.

Далее президент заявил, что Македония и македонский народ «брошены в правовую, политическую и историческую пропасть».

«Ящик Пандоры открыт, и теперь каждая страна может отрицать полученные нами права. Многократно и на разных уровнях», – добавил Иванов.

Он также указал, что правительство Греции не признает македонской идентичности, а соглашение между странами «положило конец республике Македонии, какой мы ее знаем».

Речь прерывалась выкриками депутатов правящей коалиции, и президент взывал к порядку.

Полномочия Иванова истекают в мае, новые выборы должны пройти в апреле.

Греция подписала соглашение с Македонией в июле 2018 года, по которому республика должна изменить название на «Северную Македонию». Это соглашение открывает путь для страны в НАТО и Евросоюз.

В сентябре в Македонии прошел референдум по переименованию, но он фактически провалился. Глава государства призывал бойкотировать референдум.

Депутаты парламента Македонии позднее большинством голосов поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией. В настоящее время парламентарии работают над поправками к тексту соответствующего закона.