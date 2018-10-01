Референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Македонии признала несостоявшимся референдум о подписании межправительственного договора с Грецией о переименовании страны.

После подсчета 100% бюллетеней референдум признан несостоявшимся, передает ТАСС выступление председателя ГИК Оливера Деркоского на пресс-конференции.

Итоговая явка составила около 667 тыс. человек. Это 36,91% от общего числа избирателей, тогда как для признания референдума необходима явка в 50%.

По словам Деркоского, 91,46% проголосовавших граждан Македонии выступили за переименование страны, против – 5,65%, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией с референдумом.

Еще до объявления итоговых данных, премьер-министр страны Зоран Заев объявил об успехе референдума.

Евросоюз также проигнорировал несоответствие итогов референдума в Македонии конституции республики.