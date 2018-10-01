ЕС проигнорировал несоответствие итогов референдума в Македонии конституции

Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан, комментируя итоги референдума в Македонии, не упомянул о низкой явке избирателей, при которой, согласно конституции республики, референдум считается несостоявшимся.

Комментируя итоги референдума в Македонии, еврокомиссар заявил о наличии широкой поддержки соглашению Преспа о смене названия республики и евроатлантическому пути Скопье, передает ТАСС.

Чиновник Евросоюза призвал политических лидеров Македонии уважать итоги референдума и реализовать его «с высшей степенью ответственности и единства вопреки всем линиям партий».

При этом еврокомиссар не упомянул о том, что явка, по предварительным данным, составила порядка 36%, тогда как, согласно местным законам, для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие свыше 50% избирателей.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также проигнорировал несоответствие итогов референдума в Македонии конституции республики, призвав все политические силы страны воспользоваться «этой исторической возможностью».

Напомним, переименование Македонии является требованием Греции для начала переговоров о принятии Скопье в НАТО.