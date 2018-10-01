Генсек НАТО поприветствовал итоги референдума в Македонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку граждан Македонии, поддержавших на референдуме переименование Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

Генсек НАТО заявил, что приветствует голосование «за» на референдуме в Македонии, призывав все политические силы республики воспользоваться «этой исторической возможностью», передает РИА «Новости».

Столтенберг заявил, что «двери НАТО открыты», однако подчеркнул, что «все национальные процедуры должны быть завершены».

Накануне премьер Македонии уже объявил об успехе референдума о переименовании страны вопреки низкой явке населения. Тем временем министр обороны Греции заявил о провале референдума в Македонии.

Напомним, переименование Македонии является требованием Греции для начала переговоров о принятии страны в НАТО.