Министр обороны Греции заявил о провале референдума в Македонии

Референдум о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония провалился, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос, который является ярым противником соглашения между Афинами и Скопье.

Камменос указал, что в соответствии со статьями 73, 74 конституции Македонии, референдум считается несостоявшимся и 68% граждан республики, проигнорировавших голосование, фактически отменили соглашение, передает РИА «Новости».

«Читайте их конституцию. Не существует консультативных референдумов», – подчеркнул министр.

По законодательству Македонии, чтобы референдум был признан состоявшимся, проголосовать должны как минимум 50% зарегистрированных избирателей – 903 тыс. 169 человек. Между тем, по последним данным Государственной избирательной комиссии Македонии, явка на референдуме составила лишь 34,59%.

Ранее премьер Македонии объявил об успехе референдума о переименовании страны вопреки низкой явке населения.

Напомним, переименование Македонии является требованием Греции для начала переговоров о принятии страны в НАТО.