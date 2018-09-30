Премьер Македонии объявил об успехе референдума о переименовании страны

Референдум о переименовании Македонии ради вступления в НАТО и Евросоюз прошел успешно, заявил премьер-министр страны Зоран Заев. При этом за полчаса до закрытия участков, в 19.30 по местному времени (18.30 мск), проголосовать явились 34,59% граждан при необходимых 50% плюс один человек.

Заев – фактический лидер коалиции «Выйди (на голосование) «За» европейскую Македонию» – заявил, что в ближайшие часы ожидается подсчет голосов, в котором «большинство выступит за европейскую Македонию».

«Сегодня мы имели успех демократии, успех европейской Македонии. Успех был общим – нашей страны и всех граждан», – приводит его слова РИА «Новости».

Заев отметил, что в дальнейшем вопрос о переименовании страны будет рассматриваться в парламенте.

На голосовании в парламенте партии Заева потребуется большинство в 81 голос из 120 для принятия изменений в конституции.

Председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски сообщал, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. Он говорил, что проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей – 903 тыс. 169 человек, из которых 50% и один человек должны выступить «За», чтобы результат волеизъявления был позитивным.

Голосование завершилось в 20.00 мск. Уровень явки на 18.30 по местному времени (19.30 мск) составил 34,59%, передает ТАСС.

Ранее президент Республики Македония Герге Иванов призывал к бойкоту референдума о переименовании страны. Со своей стороны он уже заявил об отказе от участия в плебисците.

Напомним, НАТО пригласило Македонию приступить к переговорам о вступлении страны в альянс, однако для этого страна должна по требованию Греции сменить название.