Кремль прокомментировал ситуацию с референдумом в Македонии

В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией с референдумом о переименовании Македонии и ее членстве в НАТО и ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы внимательно наблюдаем и считаем, что, безусловно, все процессы должны оставаться в рамках правового режима, правого русла», – передает его слова ТАСС.

Напомним, явка на референдуме о переименовании Македонии и членстве страны в НАТО и ЕС составила 36,87% при необходимых 50%. «За» на референдуме высказались 91,48% участников голосования, но плебисцит не должен быть признан, так как не соблюдено условие явки избирателей.

Однако несмотря на отсутствие данных о признании голосования состоявшимся, премьер Македонии Зоран Заев объявил об успехе референдума.

Евросоюз также проигнорировал несоответствие итогов референдума в Македонии конституции республики.