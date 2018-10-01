Явка на референдуме о переименовании Македонии оказалась ниже минимума

Явка на референдуме о наименовании Македонии и членстве страны в НАТО и ЕС составила 36,87% при необходимых 50%, сообщила государственная избирательная комиссия.

На референдуме проголосовали более 661 тыс. человек, что составляет 36,87% от общего числа избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на избирком.

За переименование проголосовали 91,48% участников референдума, против – 5,64%.

Сейчас обработаны данные с 98,61% избирательных участков.

Напомним, согласно конституции Македонии, чтобы референдум был признан состоявшимся, проголосовать должны как минимум 50% зарегистрированных избирателей.

Несмотря на отсутствие данных о признании голосования состоявшимся, Заев объявил об успехе референдума.

Евросоюз также проигнорировал несоответствие итогов референдума в Македонии конституции республики.