Назначен новый посол Греции в России

Новым послом Греции в России станет Катерина Насика, сообщил источник в правительственных кругах страны.

Решение о назначении было принято на заседании правительственного совета Греции по внешней политике и обороне, передает РИА «Новости».

Насика была представителем Греции в Международной организации гражданской авиации IKAO в Канаде.

В данный момент послом Греции в Москве является Тасия Афанасиу. Она в начале июля вручила верительные грамоты президенту России.

Афанасиу на дипломатической службе с 1984 года, работала в посольствах Греции в Венгрии, Албании, Ватикане. Была послом в Сирии и Польше.

В 2015 году возглавила дипломатическое бюро министра иностранных дел Никоса Котзиаса. В 2017 году назначена послом Греции в Италии.

Посол Греции в Москве по совместительству представляет страну в Белоруссии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.

Напомним, в августе 2018 года стало известно, что Греция отзывает посла из Москвы. До этого Афины приняли решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум дипработникам.

Отмечалось, что смена посла не связана с обострением двусторонних отношений.