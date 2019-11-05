Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Украина станет членом НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Столтенберг не смог назвать сроки вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Я могу сказать только, что все союзники согласились на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году... что Украина станет членом НАТО», – передает канал «Звезда» слова Столтенберга.

Он добавил, что Черногория присоединилась к альянсу два года назад, а Македония готовится сделать это через несколько месяцев. По словам Столтенберга, раньше никто не мог представить, что Польша или страны Балтии присоединятся к НАТО, но это произошло.

Глава НАТО добавил, что сейчас Украине необходимо сосредоточиться на усилении собственной безопасности, модернизации структуры управления и борьбе с коррупцией.

«Сделав это, вы улучшите жизнь всех жителей Украины и продвинетесь к вступлению в НАТО», – подчеркнул он.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО. По его словам, «у России нет права голоса», а также «юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение».

Также на открытии заседания комиссии Украина – НАТО произошел курьезный случай. В конце своего выступления Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена. При этом он забыл, что еще не выступил президент Украины. Когда генсек НАТО понял свою ошибку, он предоставил слово украинскому лидеру.

Напомним, 1 ноября в российском МИД заявили, что призывы Североатлантического альянса к Киеву устремиться в «евроатлантические объятия» провоцируют раскол Украины и углубляют новые разделительные линии в Европе.

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