МИД оценил призывы НАТО к Киеву устремиться в «евроатлантические объятия»

Призывы Североатлантического альянса к Киеву устремиться в «евроатлантические объятия» провоцируют раскол Украины и углубляют новые разделительные линии в Европе, заявили в пресс-службе МИД.

«Ознакомились с заявлениями по итогам поездки на Украину Совета НАТО во главе с генсекретарем альянса Столтенбергом. Опять натовцы предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией. Игнорируют усилия, предпринимаемые в рамках Контактной группы», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что альянс «продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что «НАТО всегда будет на вашей стороне». В МИД назвали очевидным дестабилизирующее и провоцирующее воздействие натовской военной поддержки Киева.

«Цель визита натовцев ясна – поощрить евроатлантические устремления Киева в духе решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года. Однако НАТО не может решить имеющиеся украинские проблемы, в том числе в сфере национального примирения, борьбы с коррупцией, стабилизации ситуации на востоке», – указали в министерстве, подчеркнув, что «призывы к Киеву устремиться в евроатлантические объятия провоцируют раскол страны, углубляют новые разделительные линии в Европе, способствуют росту межэтнических и других противоречий».

В МИД указали, что НАТО все еще следует логике «холодной войны» и раздувает несуществующую «угрозу с Востока». В то время как «решение современных проблем безопасности заключается не в том, чтобы примкнуть к какому-либо кругу избранных, а в необходимости диалога между всеми».

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО. По его словам, «у России нет права голоса», а также «юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение».

Также на открытии заседания комиссии Украина – НАТО произошел курьезный случай. В конце своего выступления Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена. При этом он забыл, что еще не выступил президент Украины. Когда генсек НАТО понял свою ошибку, он предоставил слово украинскому лидеру.