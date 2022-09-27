Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону

«Во многом от позиции Востока и Юга зависит исход этой войны. Войны Запада за восстановление его доминирования и войны России за ее выживание и статус великой державы». Такими словами политологи объясняют смысл одного из важнейших событий прошедшей недели – речи главы МИД РФ, произнесенной с трибуны ООН. О чем сказал Сергей Лавров и к кому обращался?

«Дамы и господа. Мы встречаемся в непростой, драматический момент». Такими словами министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свою речь на сессии Генеральной Ассамблеи.

Однако если прослушать речь министра, то можно понять, что он обращался отнюдь не ко всем «дамам и господам», находившимся в зале. Так, например, страны Запада отнюдь не были ее адресатами.

«С Западом сейчас бесполезно договариваться, его бесполезно в чем-то убеждать. Разве что в опасностях продолжения нынешней политики эскалации, которые ведут к Третьей мировой войне», – уверяет газету ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексной европейской и международной безопасности Высшей Школы Экономики Дмитрий Суслов. Запад сейчас не готов ни слышать Россию, ни тем более искать компромиссы с ней. Он не был к этому готов в феврале 2022-го и не готов в сентябре 2022-го (что, по мнению некоторых экспертов, стало одной из причин проведения референдумов на освобожденных территориях).

Запад будет готов слушать и говорить лишь после новых российских побед, а также ухудшения внутриэкономической ситуации в США и Европе из-за того мирового экономического кризиса, к которому мир придет из-за западной политики. Поэтому пока что Лавров обращался не к нему, а к странам Востока и Юга. Азии, Африки и Латинской Америки, которых иногда называют Глобальным Югом.

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«В прошлое уходит однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы «золотого миллиарда», чье сверхпотребление столетиями обеспечивалось за счет ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры. Однако объективные геополитические процессы воспринимаются Вашингтоном и полностью подчинившимися ему правящими элитами западных стран как угроза их доминирующему положению», – говорит Лавров.

«Российский министр пытался донести им мысль о том, что имеет место не конфликт России и Украины, а борьба с Западом против России за свое глобальное доминирование. Что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами пытается восстановить однополярное доминирование и неоколониальную мировую экономическую систему, которая работает в интересах Запада и основана на эксплуатации всех остальных. Что конфликт на Украине – это лишь один (главный, центральный, но один) из инструментов, которые Запад использует в этой борьбе», – поясняет Дмитрий Суслов.

И Москве очень бы хотелось, чтобы Глобальный Юг в этой войне не просто молчаливо поддерживал Россию, а помогал ей в достижении общей победы. Одной на всех.

При этом речь, однако, не идет о какой-то публичной поддержке – общем фронте, совместных заявлениях и антизападных декларациях. Так, например, очевидно, что Китай не поддержит и официально не согласится с итогами референдумов на освобожденных областях Украины. Возможно, даже и осудит.

Однако это отнюдь не означает, что Китайская Народная Республика оказалась на стороне коллективного Запада в этой борьбе. Дело в том, что у Китая есть Тайвань. И если Китай признаёт официальный референдум в освобожденных областях Украины, то он тем самым подрывает свою позицию по непризнанию любого референдума на Тайване и недопущению самого факта его проведения.

В этой борьбе будут важны отнюдь не слова, а дела. Так, например, индийское руководство ни на каких площадках официально не заявляло о том, что оно будет тотально игнорировать американские санкции в отношении Российской Федерации. Однако при этом Нью-Дели твердо защищает действующие контракты с Москвой. Кроме того, индийское руководство договорилось с российскими властями о целом ряде проектов, позволяющих России получать высокотехнологичное оборудование и целый спектр товаров через Индию.

«Во многом от позиции Востока и Юга зависит исход этой войны. Войны Запада за восстановление его доминирования и войны России за ее выживание и статус великой державы», – говорит Дмитрий Суслов. И пока что в битве за Глобальный Юг побеждает Россия, о чем регулярно и с большим сожалением пишут западные издания.

«Западу так и не удалось создать широкую антироссийскую коалицию, которая бы выходила за рамки коллективного Запада. И во многом это объясняет то, что ущерб, который западная политика нанесла России, гораздо меньше того, на который Запад изначально рассчитывал. Это касается и санкций, и попыток изоляции России на мировой арене, – говорит Дмитрий Суслов. – Кроме того, африканские, латиноамериканские и азиатские страны усиливают стремление к тому, чтобы выступать субъектами в мировой политике, а не объектами соперничества со стороны других. Они преследуют свои собственные национальные интересы и понимают, что эти интересы отличаются от американских. Понимают, к чему ведет американский миропорядок, основанный на американских правилах. Так что слова Лаврова, как мне кажется, падают на благодатную почву», – говорит Дмитрий Суслов.

Но, справедливости ради, Азия, Африка и Латинская Америка все это понимали и раньше – в десятые и даже нулевые годы. Понимали – и все равно шли. Что изменилось?

Во-первых, пример всегда ободряет. Никто из стран Глобального Юга (даже Китай при всей его ресурсной мощи) не хотел быть первой страной, которая бросит подобный вызов американскому миропорядку. Не страной, которая станет легко фрондировать (Венесуэла) или исключит себя из американского миропорядка (Северная Корея), а государством, которое выступит против системы как таковой. И сейчас это государство в лице России наконец-то появилось. И если в 2014 году вызов был условным, то в 2022 году – после начала специальной военной операции на Украине – он стал абсолютным.

Во-вторых, Глобальный Юг видит, как ослабляется лидер коллективного Запада. Да, Соединенные Штаты остаются самой мощной державой в мире – однако из-за внутриполитического кризиса, экономических неурядиц, «передавливания» той же Европы в вопросах антироссийских санкций их потенциал подорван.

Более того, попытки США продемонстрировать мускулы в виде показательной порки нарушителя – то есть России – ни к чему не привели. Спустя семь месяцев после начала специальной военной операции экономика России далека от разрыва в клочья, а в самих США уже начинаются бунты из-за повышения цен.

И тут уже вступает в силу один из ключевых законов международных отношений: уважают только тех, кто силен. А сила определяется не потенциалами, а восприятием со стороны других. Как говорилось в одном известном сериале, «власть пребывает там, куда помещает ее всеобщая вера. Это уловка, тень на стене. И порой очень маленький человек отбрасывает очень большую тень».