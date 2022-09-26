Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине

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26 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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ЕС обрекает себя на деиндустриализацию

Экономику Европы спасет провал собственного плана спасения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Еврокомиссия назвала цену отказа от российского газа и оснащения всех жилых и коммерческих домов солнечными панелями. На это потребуется более полутриллиона евро. Однако реальная цена такого шага будет намного выше. Европа рискует лишиться промышленности и превратиться в аграрный союз. Будут в этой истории и выигравшие. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

Мобилизации подлежат люди с военными навыками и желательно с боевым опытом Russia MOD/EYEPRESS/Reuters
Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»? Подробности...
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Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине

США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия, сообщил Блинкен president.gov.ua
Вашингтон разработал план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине. Кроме того, в Белом доме пригрозили Москве «катастрофическими последствиями» в случае его применения. Однако в Москве от подобных планов открещиваются. Какую цель преследуют США, распространяя ложное представление о якобы «ядерных планах» России? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Фронт должен опираться на тылы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно для этого нужна мобилизация резервистов – чтобы насытить войсками тылы. Вряд ли вновь созданные из мобилизованных граждан части сразу отправят штурмовать позиции противника. Для этого продолжают наращивать кадровые войска. Подробности...
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Как отбивали Харьков в Великую Отечественную

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Потеря Харькова означала чувствительный удар по советской промышленности, а его обретение обратно дало бы масштабный, хоть и не мгновенный, прирост военного производства. Это понимали как русские, так и немцы. Подробности...

С какими словами Россия вступала в битвы

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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Первое признание новых границ России

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Обмен с Медведчуком и «азовцами»

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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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    Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине

    США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия, сообщил Блинкен
    		   26 сентября 2022, 14:20
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Вашингтон разработал план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине. Кроме того, в Белом доме пригрозили Москве «катастрофическими последствиями» в случае его применения. Однако в Москве от подобных планов открещиваются. Какую цель преследуют США, распространяя ложное представление о якобы «ядерных планах» России?

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Он отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».

    «Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему. Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.

    Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию». Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях». Он также отметил, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран.

    Схожей риторики придерживается помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. Это не сдержит нас сейчас в предоставлении военной помощи Украине. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – сказал он.

    Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он. «Мы также ясно заявляли публично, что США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.

    Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. «Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – говорится в публикации издания.

    По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.

    Напомним, ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

    «Американцы полагают, что предостережение Владимира Путина якобы было адресовано в первую очередь Киеву. И они считают, что если Россия использует тактическое ядерное оружие на Украине, это фактически будет означать вступление НАТО в войну. В частности, бывший командующий группировкой НАТО в Европе Ходжес заявлял, что в таком случае возможен удар конвенциональным оружием по Черноморскому флоту», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД доцент МГУ Борис Межуев.

    «Кроме того, нельзя исключать, что Блинкен и Салливан ведут речь о предоставлении Украине оружия массового поражения. Это хоть и маловероятно, но гипотетически возможно. Сам факт гарантирования ответа означает, что идея «эскалации ради деэскалации», которую они якобы увидели в словах российского президента, невозможна. Такое интерпретирование слов российского лидера – попытка доказать, что именно действия России ведут к повышению градуса напряженности вокруг конфликта и приближают применение тактического ядерного оружия. Они намеренно говорят о «ядерных планах» Москвы», – отметил собеседник.

    «Правильно ли они поняли предостережение Путина или вкладывают в его слова свои собственные мысли – этот вопрос остается открытым и находится исключительно на их совести. Кроме того, не стоит забывать, что американцы всегда просчитывают все возможные варианты развития событий, чтобы определить наиболее выгодный для себя, и все результаты их расчетов довольно быстро предаются огласке», – полагает он.

    «Вот и теперь Штаты выбрали тактику вынуждения России на продолжение развязанной Западом бесконечной войны. Поэтому они саботируют дипломатический процесс и отказываются принуждать Киев к переговорам. Такое поведение администрации Байдена вызывает подчас серьезную критику внутри американской власти. Поэтому оппозиционное течение может развиваться дальше, в том числе в рамках американской избирательной кампании в контексте выборов в Конгресс», – рассказал эксперт.

    «Отдельного внимания заслуживает тот факт, что США не отрицают высказанное российским президентом заявление о том, что это именно они сорвали мирные переговоры в Стамбуле. Теперь им остается надеяться только на то, что мобилизация и перспектива затяжной войны напугают Россию и подорвут внутреннюю стабильность. Вместе с тем совершенно очевидно, что эту ситуацию могут изменить большие победы российской армии и кардинальный перелом хода боевых действий. На что мы, безусловно, очень сильно надеемся», – уверен Межуев.

    В свою очередь американист Малек Дудаков утверждает, что в Белом доме не поняли суть слов Владимира Путина. «Обращение Путина было адресовано именно к Вашингтону. Москва фактически сказала, что если Белый дом и дальше будет провоцировать Украину и разрешать ей атаковать присоединенные к России территории, то наш ответ будет максимально жестким. В США, судя по всему, не очень поняли, что речь шла именно об этом. Или делают вид, что не поняли», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Дудаков.

    «Сейчас на Западе мы видим самую настоящую истерику из-за того, что Москва якобы всем подряд грозит ядерной бомбой. На мой взгляд, это способ запугать собственное население, чтобы актуализировать в сознании граждан украинскую повестку. Она, к слову, уже не очень интересна людям», – заметил собеседник.

    «Кроме того, это может быть попыткой на уровне дипломатии вбить клин между Москвой и партнерами типа Китая и Индии. То есть Вашингтон пытается задеть те государства, для которых вопрос нераспространения ядерного оружия является очень важным», – предположил эксперт.

    Дудаков подчеркнул, что в Белом доме не ожидали такого категоричного заявления Владимира Путина, поэтому сейчас «в спешке пытаются придумать не менее жесткий ответ». «Правда, получается не очень убедительно», – сыронизировал американист.

    Эксперты также напоминают, что согласно ядерной доктрине России, Москва «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Впрочем, применение каких-либо видов ядерного оружия на Украине бессмысленно с военно-политической точки зрения.

    «Угроза применения ядерного оружия, причем не против Киева, может возникнуть лишь в том случае, если Вашингтон, Лондон и Париж массово насытят Украину такими видами обычных вооружений, которые при их использовании могут поставить под угрозу существование России», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Ведь расчет Запада заключался в том, чтобы неограниченно поставлять Украине оружие, оставаясь при этом вне зоны боевых действий. Но бесконечно так продолжаться не может, поскольку их военно-промышленный комплекс испытывает меньшую нагрузку, нежели наш. И нам надо на это реагировать»,

    – объясняет собеседник. Кроме того, Владимир Путин в своем недавнем выступлении сам подчеркнул: «В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия».

    «И только в ответ на это Россия заявила о готовности защищать свою территорию. В США же наш ответ интерпретировали как якобы угрозу Украине. Но таких угроз никто не озвучивал, это фейк. Таким образом США подводят Россию к ведению войны на изнеможение, а мы, со своей стороны, призываем их отказаться от вмешательства в конфликт на стороне Украины. В противном случае все перерастет в ракетно-ядерную войну. Этого никто не хочет», – заключил Шурыгин.

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