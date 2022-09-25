Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»?

В идущий процесс частичной мобилизации в субботу было внесено важное уточнение – Владимир Путин подписал указ, по которому студенты вузов и колледжей, получающие образование впервые в очной или очно-заочной форме, получают отсрочку от призыва. Напомним, что призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в армии, имеет боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.

Отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники ИТ-компаний, операторов связи и СМИ, сообщает ТАСС. Как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие – до 55. Будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны, разъяснял ранее глава Минобороны Сергей Шойгу.

При том, что верховный главнокомандующий ясно поставил задачу и определил формат ее решения, исполнители – военкомы на местах – не единожды допускали ошибки. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, повестки присылали, например, многодетным отцам. Появлялись сообщения о том, что в списки мобилизованных попадали люди с хроническими болезнями и другие граждане, не годные к призыву.

В воскресенье с призывами взять на контроль эту проблему выступили спикеры обеих палат парламента. «Если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» – обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко к губернаторам, отвечающим за мобилизацию на своих территориях. К мобилизации нельзя относиться формально, ведь от нее зависит боеспособность армии и решение задач спецоперации на Украине, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился напрямую к министру обороны Сергею Шойгу. Первые дни частичной мобилизации показали, что военкоматы нередко исходят из логики «палочной системы», приводит сайт СПЧ слова Фадеева. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту, при этом из-за подобного «выполнения плана» в призыве отказывают добровольцам, считает глава президентского Совета.

Из информации с мест следует, что зачастую военкоматы не успевали подготовиться к началу мобилизации и не учитывают тех, кто готов служить добровольно, поделился своими опасениями депутат Госдумы Артем Метелев. «Поэтому нужны управленческие решения и со стороны Министерства обороны, и со стороны губернаторов», – отметил собеседник.

«Для многих людей, которые получили повестки, и для их семей, специальная военная операция была чем-то далеким, – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. – Поколение 30–40-летних, которое росло в 1990-е годы, не в большинстве, но в значительной своей части можно считать потерянным поколением без идеологии (или, точнее, с идеологией личного благополучия). А тут и угроза благополучию возникает».

Тревожные настроения попытаются подстегивать Киев и его западные кураторы, отмечают эксперты, указывая, что западная пресса охотно подхватывает тему «антимобилизационных выступлений». «Мы с вами прекрасно понимаем, что значительная часть интернета занята у нас людьми, негативно настроенными, которые готовы подхватить эту волну», – отмечает Кабанов.

Но при этом нельзя не отметить, что в последние два дня проблема начала решаться – и в смысле организации работы военкоматов, и в плане предотвращения их ошибок, и по части информирования граждан, подчеркивает собеседник. «Мне лично звонили люди, получившие повестки по ошибке, – рассказывает Кабанов. –

Они звонили в военную прокуратуру, и тут же была реакция: решения военкоматов «заворачивали».

Начать следует с того, что проблему взяло на контроль Минобороны. «Сегодня утром Министерство обороны провело общее собрание на Фрунзенской, где отчитало военкоматы за халатность, привлечение всех без разбора и вопреки официальным разъяснениям ведомства», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Под страхом увольнения допустившим ошибки наказали навести порядок и рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить призыв людей в возрасте, с инвалидностью и хроническими болезнями.

«Во многом ошибки происходили из-за того, что события развиваются очень быстро, и многие еще не перестроились. Нет четкого понимания того, что делать. Но мы видим, что в некоторых регионах их главы принимают участие в разрешении ситуации», – отмечает член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Действительно, поступают сообщения о том, как главы республик и губернаторы исправляют ошибки в ручном режиме. Так, в пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил: 70 многодетных отцов, имеющих право на отсрочку, призванных в рамках частичной мобилизации, были отпущены домой «и с пунктов сбора, и уже из воинской части». Жители Тюменской области, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации, но не соответствовали критериям призыва, возвращаются домой, сообщил в воскресенье губернатор области Александр Моор. Его белгородский коллега Вячеслав Гладков сообщил, что после обращения в администрацию домой были возвращены 75 жителей области, призванных по ошибке.

«Мы видим, что главы субъектов включились лично в решение вопроса, они пытаются снять социальное недовольство, признавая и исправляя ошибки, – указал депутат Госдумы Метелев. – Это важно, это нужно. Надеюсь, что Министерство обороны наведет порядок».

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Для того, чтобы частичная мобилизация сопровождалась не «перегибами на местах» с одной стороны, и паническими слухами – с другой, лишь точечных мер недостаточно, в свою очередь указывает Мизулина. «Больше разъяснений, больше правдивой информации, – подчеркнула член Общественной палаты. – Необходимо простым языком объяснять происходящее, четко рассказывать: какие категории граждан подлежат частичной мобилизации, как будет идти этот процесс, какие есть социальные гарантии для тех, кто призван». По мнению собеседницы, пока не хватает некоторой открытости в подаче информации, «особенно на площадках соцсетей».

«Когда становится известно о перегибах на местах, то нужно разбирать эти факты, – призывает Мизулина. – И либо давать опровержение, если информация не подтвердилась, либо – если было принято неправильное решение, и кто-то незаконно призван – то, конечно, нужно привлекать к ответственности тех людей, которые таким образом интерпретировали закон».

«Обязательно нужно информировать людей о том, что произошло, и о том, какие решения приняты – потому что циркулирует масса домыслов, слухов, сплетен. В нынешней ситуации власть должна быть более открыта по отношению к людям, потому что спецоперация – наше общее дело», – резюмирует член Общественной палаты России.

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