Взгляд
25 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
Разделы

Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
Перейти в раздел…

Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
Перейти в раздел…

Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

Мобилизации подлежат люди с военными навыками и желательно с боевым опытом Russia MOD/EYEPRESS/Reuters
Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»? Подробности...
Перейти в раздел…

Цены на электричество убивают литовскую экономику

Литовская промышленность резко сокращается PanPac Engineering A/S/YouTube
«У нас нет другого выхода, кроме как прекратить деятельность». Такими словами руководители литовских фирм и промышленных предприятий комментируют происходящее прямо сейчас в экономике этой страны. Заводы и фабрики закрываются друг за другом. В чем причина этих событий и почему зимой, скорее всего, будет еще хуже?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

С какими словами Россия вступала в битвы

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Сталинские слова «братья и сестры» сделали для Победы больше, чем все американские поставки по ленд-лизу. Не нужно было говорить или писать: «Мы, Божией милостью самодержец…» – жизнь дала другие, созвучные времени формулировки. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
Перейти в раздел…

Первое признание новых границ России

Обсуждение: 5 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

Перейти в раздел…

На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
Подробности...

В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
Подробности...

В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
  • Да

  • Нет
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
  • Одобряю

  • Не одобряю

  • Затрудняюсь ответить
Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?
  • Да, значительный

  • Да, в какой-то мере

  • Нет, не имеет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ОНФ пообещал помочь россиянам при нарушении их прав во время частичной мобилизации
    Крым объявил о выполнении плана мобилизации Бывший депутат Рады Журавко погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне Кличко признал ошибки Киева в начале российской спецоперации В Германии составили перечень «лоббистов Газпрома»
    Перечислены законные основания для освобождения от мобилизации Сербия отказалась признавать результаты референдумов на бывшей Украине В Минске высказались о референдумах на Украине и в Донбассе Херсонская область перешла на российский газ
    Мобилизованным ответили на вопрос о сроке службы и обязательном времени пребывания в зоне СВО Политолог Лукьянов: Россия будет долгое время существовать в ситуации не полностью признанных границ В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина Сокурсники затравили cтудента журфака МГУ за поддержку России

    «темный путь»


    США пригрозили России «катастрофическими последствиями» применения ядерного оружия на Украине

    спецоперация на украине


    Авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29

    боксерский поединок


    Дацик нокаутировал Александра Емельяненко за 13 секунд

    Видео

    депутат-доброволец


    Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

    Бомба замедленного действия


    Как Сталин спасал от распада Советский Союз

    советский потенциал


    Наследие СССР поможет Грузии наладить выпуск беспилотников

    протесты оппозиции


    Ослабевший Иран проходит испытание на прочность

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    выкарабкаться из кризиса


    Ирина Алкснис: Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

    новая реальность


    Геворг Мирзаян: Запад лишается иллюзий относительно СВО

    смена стратегии


    Владислав Исаев: Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?

    Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

    Мобилизации подлежат люди с военными навыками и желательно с боевым опытом
    		   25 сентября 2022, 20:08
    Фото: Russia MOD/EYEPRESS/Reuters
    Текст: Михаил Мошкин

    Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»?

    В идущий процесс частичной мобилизации в субботу было внесено важное уточнение – Владимир Путин подписал указ, по которому студенты вузов и колледжей, получающие образование впервые в очной или очно-заочной форме, получают отсрочку от призыва. Напомним, что призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в армии, имеет боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.

    Отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники ИТ-компаний, операторов связи и СМИ, сообщает ТАСС. Как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие – до 55. Будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны, разъяснял ранее глава Минобороны Сергей Шойгу.

    При том, что верховный главнокомандующий ясно поставил задачу и определил формат ее решения, исполнители – военкомы на местах – не единожды допускали ошибки. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, повестки присылали, например, многодетным отцам. Появлялись сообщения о том, что в списки мобилизованных попадали люди с хроническими болезнями и другие граждане, не годные к призыву.

    В воскресенье с призывами взять на контроль эту проблему выступили спикеры обеих палат парламента. «Если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» – обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко к губернаторам, отвечающим за мобилизацию на своих территориях. К мобилизации нельзя относиться формально, ведь от нее зависит боеспособность армии и решение задач спецоперации на Украине, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    На ваш взгляд

     
    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?


    Обсуждение:  21 комментарий

    Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился напрямую к министру обороны Сергею Шойгу. Первые дни частичной мобилизации показали, что военкоматы нередко исходят из логики «палочной системы», приводит сайт СПЧ слова Фадеева. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту, при этом из-за подобного «выполнения плана» в призыве отказывают добровольцам, считает глава президентского Совета.

    Из информации с мест следует, что зачастую военкоматы не успевали подготовиться к началу мобилизации и не учитывают тех, кто готов служить добровольно, поделился своими опасениями депутат Госдумы Артем Метелев. «Поэтому нужны управленческие решения и со стороны Министерства обороны, и со стороны губернаторов», – отметил собеседник.

    «Для многих людей, которые получили повестки, и для их семей, специальная военная операция была чем-то далеким, – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. – Поколение 30–40-летних, которое росло в 1990-е годы, не в большинстве, но в значительной своей части можно считать потерянным поколением без идеологии (или, точнее, с идеологией личного благополучия). А тут и угроза благополучию возникает».

    Тревожные настроения попытаются подстегивать Киев и его западные кураторы, отмечают эксперты, указывая, что западная пресса охотно подхватывает тему «антимобилизационных выступлений». «Мы с вами прекрасно понимаем, что значительная часть интернета занята у нас людьми, негативно настроенными, которые готовы подхватить эту волну», – отмечает Кабанов.

    Но при этом нельзя не отметить, что в последние два дня проблема начала решаться – и в смысле организации работы военкоматов, и в плане предотвращения их ошибок, и по части информирования граждан, подчеркивает собеседник. «Мне лично звонили люди, получившие повестки по ошибке, – рассказывает Кабанов. –

    Они звонили в военную прокуратуру, и тут же была реакция: решения военкоматов «заворачивали».

    Начать следует с того, что проблему взяло на контроль Минобороны. «Сегодня утром Министерство обороны провело общее собрание на Фрунзенской, где отчитало военкоматы за халатность, привлечение всех без разбора и вопреки официальным разъяснениям ведомства», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Под страхом увольнения допустившим ошибки наказали навести порядок и рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить призыв людей в возрасте, с инвалидностью и хроническими болезнями.

    «Во многом ошибки происходили из-за того, что события развиваются очень быстро, и многие еще не перестроились. Нет четкого понимания того, что делать. Но мы видим, что в некоторых регионах их главы принимают участие в разрешении ситуации», – отмечает член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

    Действительно, поступают сообщения о том, как главы республик и губернаторы исправляют ошибки в ручном режиме. Так, в пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил: 70 многодетных отцов, имеющих право на отсрочку, призванных в рамках частичной мобилизации, были отпущены домой «и с пунктов сбора, и уже из воинской части». Жители Тюменской области, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации, но не соответствовали критериям призыва, возвращаются домой, сообщил в воскресенье губернатор области Александр Моор. Его белгородский коллега Вячеслав Гладков сообщил, что после обращения в администрацию домой были возвращены 75 жителей области, призванных по ошибке.

    «Мы видим, что главы субъектов включились лично в решение вопроса, они пытаются снять социальное недовольство, признавая и исправляя ошибки, – указал депутат Госдумы Метелев. – Это важно, это нужно. Надеюсь, что Министерство обороны наведет порядок».

    Для того, чтобы частичная мобилизация сопровождалась не «перегибами на местах» с одной стороны, и паническими слухами – с другой, лишь точечных мер недостаточно, в свою очередь указывает Мизулина. «Больше разъяснений, больше правдивой информации, – подчеркнула член Общественной палаты. – Необходимо простым языком объяснять происходящее, четко рассказывать: какие категории граждан подлежат частичной мобилизации, как будет идти этот процесс, какие есть социальные гарантии для тех, кто призван». По мнению собеседницы, пока не хватает некоторой открытости в подаче информации, «особенно на площадках соцсетей».

    «Когда становится известно о перегибах на местах, то нужно разбирать эти факты, – призывает Мизулина. – И либо давать опровержение, если информация не подтвердилась, либо – если было принято неправильное решение, и кто-то незаконно призван – то, конечно, нужно привлекать к ответственности тех людей, которые таким образом интерпретировали закон».

    «Обязательно нужно информировать людей о том, что произошло, и о том, какие решения приняты – потому что циркулирует масса домыслов, слухов, сплетен. В нынешней ситуации власть должна быть более открыта по отношению к людям, потому что спецоперация – наше общее дело», – резюмирует член Общественной палаты России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •