Депутат Госдумы Метелев: Эксцессы в военкоматах влияют на общественное восприятие мобилизации

«Надеюсь, министерство обороны наведет порядок в военных комиссариатах. Иначе мы рискуем сформировать в обществе негативное восприятие самого факта мобилизации», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Метелев, комментируя серию сообщений об ошибках военкоматов при частичной мобилизации. Также депутат направил в Минобороны обращение с призывом создать достойные условия для мобилизованных.

«То, что эксцессы в военкоматах влияют на общественное восприятие мобилизации – это однозначно. Люди, которые изначально с пониманием отнеслись к заявлению президента о призыве тех людей, у которых имеется боевой опыт, и нужны сейчас для защиты Родины в тылу, увидели, что повестки присылаются всем подряд: пожилым врачам, директорам школ, молодым студентам, ученым – кому только она ни пришла. В обществе, таким образом, формируется убеждение, что никто не застрахован, что у военных комиссариатов слова расходятся с делом», – подчеркнул Артем Метелев, глава думского комитета по делам молодежи, председатель Совета ассоциации волонтерских центров.

«Мы понимаем, что призыв нужен, частичная мобилизация нужна для обучения людей, для возможного привлечения их на позиции внутри страны», – указал депутат. Он напомнил, что из заявления президента следует: на передовую отправят людей, имеющих опыт и соответствующие военно-учетные специальности. «Частичная мобилизация нужна, – вновь подчеркнул собеседник. – Но это нужно делать в полном соответствии с законодательством и в полном соответствии с позицией главнокомандующего, и с его заявлениями – не подставляя ни его, ни государство в целом».

Но, констатировал Метелев, из информации с мест следует, что зачастую военкоматы не успели подготовиться к началу мобилизации, и не учитывают тех, кто готов служить добровольно, по контракту. «Вместо того, чтобы точечно идти к людям, которые могут на контрактной основе идти защищать страну, в том числе, представителей патриотических движений, спортсменов, тех, кто занимается спортивной стрельбой – метут всех подряд», – отметил депутат.

«Поэтому нужны управленческие решения, и со стороны министерства обороны, и со стороны губернаторов, – подчеркнул Метелев. – Мы видим, что главы субъектов включились лично в решение вопроса, и пытаются снять социальное недовольство, признавая и исправляя ошибки. Это важно, это нужно. Надеюсь, что министерство обороны наведет порядок в военных комиссариатах. Иначе мы рискуем сформировать в обществе негативное восприятие самого факта мобилизации».

На ваш взгляд Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации? Да

Нет



«Люди, готовые послужить стране, защищая ее, есть, и их много. Но давайте создавать достойную обстановку для них», – подчеркнул депутат. Метелев отметил, что в обращении, которое он в воскресенье направил министру обороны Сергею Шойгу и главам регионов, содержится призыв к тому, чтобы и проводы этих военнослужащих тоже «выглядели бы достойно, с поднимающей боевой дух музыкой, с речами».

«Для этого нужно привлекать лидеров общественного мнения, Героев России, ветеранов, священников. Публиковать фотографии с этих мероприятий, – указал Метелев. – Не нужно с матом паковать всех в автобус, без оглядки на здравый смысл и уважение к личности. Очень хочется верить, что уже на следующей неделе мы увидим совершенно другой подход со стороны министерства обороны».

В обращении к главе Минобороны депутат подчеркивал: «В первые же сутки мобилизации в военкоматы добровольно прибыли больше 10 тыс. человек. О чем это говорит? О высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян. Но с чем они сталкиваются, попадая в военкомат? Вместо нормальных разъяснений и поддержки их жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух».

В субботу Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить призыв многодетных отцов, людей с инвалидностью и в возрасте. Напомним, что согласно указу президента, студентам вузов и колледжей, которые учатся очно, либо по очно-заочной форме обучения, полагается отсрочка от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законодательством.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что делать, если вам пришла повестка по ошибке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД