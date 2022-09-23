Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в пятницу сообщил, что получил от четырех единороссов – депутатов Госдумы – просьбу отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Ими стали зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, выразивший готовность отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя». Просьбы депутатов-добровольцев будут рассмотрены в Минобороны.

Четвертым добровольцем стал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он объяснил свое решение желанием быть с «лучшей частью нашего народа», который «громит злобного врага с оружием в руках». «Если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовит нашим детям судьбу своих слуг, как когда-то планировал Гитлер и его Евросоюз первого извода», – цитирует Милонова сайт «Единой России».

Депутат подчеркнул, что на Украине ведется «война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной». Он также сообщил, что уже находится в Донбассе, где занимается «гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями».

В интервью газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал газете ВЗГЛЯД о своем боевом опыте и как следует наказывать бегущих за границу российских призывников.

ВЗГЛЯД: Виталий Валентинович, как ваша семья отреагировала на ваше решение идти служить на передовой?

Виталий Милонов: Близкие вполне нормально отреагировали. Я же, мягко говоря, не впервые здесь – сейчас вот нахожусь в Горловке.

В Донбасс постоянно езжу начиная с 2014 года, давно воюю как доброволец.

С начала спецоперации, кажется, уже десятый раз приезжаю, сбился со счета.

ВЗГЛЯД: То есть вы уже обладаете боевым опытом?

В. М.: Конечно. Например, я был с бойцами ЧВК «Вагнер», когда они освобождали Попасную и ряд других городов. «Работал» в составе противотанковой артиллерийской батареи на пушке МТ-12 «Рапира». Кстати, своеобразное посвящение в артиллеристы я прошел еще раньше – также с «вагнеровцами», тогда был досыльником на 152-мм гаубице «МСТА-Б». Посвящение произошло после того, как подтвердили, что наш залп уничтожил украинскую машину реактивной системы залпового огня «Град».

ВЗГЛЯД: Какими вы видите результаты спецоперации?

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Оптимальным результатом, конечно, будет освобождение Украины от этой банды. Это глобальная цель – лично для меня и для всей нашей страны. А текущие задачи? Продолжать наступление, освобождать новые территории, что и делается на нашем участке фронта.

ВЗГЛЯД: Насколько в этом поможет мобилизация?

В. М.: Мобилизация поможет разгрузить кадровых профессионалов, людей, способных и готовых приносить боевую пользу стране, – освободить их от более «статичных» задач, для выполнения которых хватит и резервистов. Чтобы те, кто идет в наступление, не отвлекались, допустим, на организацию обороны в тылу. Это позволит распределить наши усилия более эффективно: профессионалы идут вперед, а поддерживающие силы закрепляются за ними – на месте.

ВЗГЛЯД: Как вы относитесь к россиянам, которые решили уклоняться от мобилизации и уезжают за границу?

В. М.: Есть часть россиян-паникеров, среди них паника будет царить всегда. Ну что с ними делать? Стоят в очередях на финской границе, сидят во Внуково, трусливо прячут при этом лица в капюшоны. Таких людей нужно свободно выпускать за границу, но просить, чтобы они оставляли здесь российский паспорт и потом, по возможности, никогда не возвращались.

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