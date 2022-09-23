Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

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23 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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«Мир может принести только Россия»: Как проходят референдумы о воссоединении

Жители четырех регионов, расположенных от Северского Донца до Днепра, голосуют за Россию Павел Бедняков/РИА Новости
«Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить. Начался отсчет последних часов до того, как исполнится мечта миллионов людей». Так представители освобожденных территорий характеризуют начало референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В какой обстановке проходит голосование и какие надежды на него возлагают местные жители? Подробности...
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Как Сталин спасал от распада Советский Союз

Бомба замедленного действия под государственность СССР была заложена Лениным Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Ровно сто лет назад будущий руководитель СССР Иосиф Сталин предложил весьма примечательную идею. Она касалась территориального устройства страны. Если бы планы Сталина тогда были реализованы, возможно, история СССР пошла по совсем иному пути. Однако Ленин выступил резко против сталинских предложений, что в итоге оказалось фатальным для государства.  Подробности...
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Ослабевший Иран проходит испытание на прочность

Гибель 22-летней девушки в полицейском участке буквально взорвала страну Paul Zinken/DPA/Picture
Alliance/Global Look Press
В Иране уже неделю продолжаются протесты оппозиции с жертвами и стрельбой. Это далеко не первая попытка революции, направленной против власти аятолл, но впервые в ее авангарде женщины, которые отказываются носить хиджаб и требуют упразднения шариатской системы права. Однако особенно уязвимой перед «майданом» Исламскую Республику сейчас делает не это.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Первое признание новых границ России

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

    Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го
    		   23 сентября 2022, 20:30
    Фото: vk.com/milonov
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях.

    Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в пятницу сообщил, что получил от четырех единороссов – депутатов Госдумы – просьбу отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Ими стали зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, выразивший готовность отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя». Просьбы депутатов-добровольцев будут рассмотрены в Минобороны.

    Четвертым добровольцем стал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он объяснил свое решение желанием быть с «лучшей частью нашего народа», который «громит злобного врага с оружием в руках». «Если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовит нашим детям судьбу своих слуг, как когда-то планировал Гитлер и его Евросоюз первого извода», – цитирует Милонова сайт «Единой России».

    Депутат подчеркнул, что на Украине ведется «война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной». Он также сообщил, что уже находится в Донбассе, где занимается «гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями».

    В интервью газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал газете ВЗГЛЯД о своем боевом опыте и как следует наказывать бегущих за границу российских призывников.

    ВЗГЛЯД: Виталий Валентинович, как ваша семья отреагировала на ваше решение идти служить на передовой?

    Виталий Милонов: Близкие вполне нормально отреагировали. Я же, мягко говоря, не впервые здесь – сейчас вот нахожусь в Горловке.

    В Донбасс постоянно езжу начиная с 2014 года, давно воюю как доброволец.

    С начала спецоперации, кажется, уже десятый раз приезжаю, сбился со счета.

    ВЗГЛЯД: То есть вы уже обладаете боевым опытом?

    В. М.: Конечно. Например, я был с бойцами ЧВК «Вагнер», когда они освобождали Попасную и ряд других городов. «Работал» в составе противотанковой артиллерийской батареи на пушке МТ-12 «Рапира». Кстати, своеобразное посвящение в артиллеристы я прошел еще раньше – также с «вагнеровцами», тогда был досыльником на 152-мм гаубице «МСТА-Б». Посвящение произошло после того, как подтвердили, что наш залп уничтожил украинскую машину реактивной системы залпового огня «Град».

    ВЗГЛЯД: Какими вы видите результаты спецоперации?

    В. М.: Оптимальным результатом, конечно, будет освобождение Украины от этой банды. Это глобальная цель – лично для меня и для всей нашей страны. А текущие задачи? Продолжать наступление, освобождать новые территории, что и делается на нашем участке фронта.

    ВЗГЛЯД: Насколько в этом поможет мобилизация?

    В. М.: Мобилизация поможет разгрузить кадровых профессионалов, людей, способных и готовых приносить боевую пользу стране, – освободить их от более «статичных» задач, для выполнения которых хватит и резервистов. Чтобы те, кто идет в наступление, не отвлекались, допустим, на организацию обороны в тылу. Это позволит распределить наши усилия более эффективно: профессионалы идут вперед, а поддерживающие силы закрепляются за ними – на месте.

    ВЗГЛЯД: Как вы относитесь к россиянам, которые решили уклоняться от мобилизации и уезжают за границу?

    В. М.: Есть часть россиян-паникеров, среди них паника будет царить всегда. Ну что с ними делать? Стоят в очередях на финской границе, сидят во Внуково, трусливо прячут при этом лица в капюшоны. Таких людей нужно свободно выпускать за границу, но просить, чтобы они оставляли здесь российский паспорт и потом, по возможности, никогда не возвращались.

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