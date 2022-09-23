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23 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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«Мир может принести только Россия»: Как проходят референдумы о воссоединении

Жители четырех регионов, расположенных от Северского Донца до Днепра, голосуют за Россию Павел Бедняков/РИА Новости
«Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить. Начался отсчет последних часов до того, как исполнится мечта миллионов людей». Так представители освобожденных территорий характеризуют начало референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В какой обстановке проходит голосование и какие надежды на него возлагают местные жители? Подробности...
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Как Сталин спасал от распада Советский Союз

Бомба замедленного действия под государственность СССР была заложена Лениным Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Ровно сто лет назад будущий руководитель СССР Иосиф Сталин предложил весьма примечательную идею. Она касалась территориального устройства страны. Если бы планы Сталина тогда были реализованы, возможно, история СССР пошла по совсем иному пути. Однако Ленин выступил резко против сталинских предложений, что в итоге оказалось фатальным для государства.  Подробности...
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Ослабевший Иран проходит испытание на прочность

Гибель 22-летней девушки в полицейском участке буквально взорвала страну Paul Zinken/DPA/Picture
Alliance/Global Look Press
В Иране уже неделю продолжаются протесты оппозиции с жертвами и стрельбой. Это далеко не первая попытка революции, направленной против власти аятолл, но впервые в ее авангарде женщины, которые отказываются носить хиджаб и требуют упразднения шариатской системы права. Однако особенно уязвимой перед «майданом» Исламскую Республику сейчас делает не это.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...

Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

Тайная миссия посла США в Москве

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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    «Мир может принести только Россия»: Как проходят референдумы о воссоединении

    Жители четырех регионов, расположенных от Северского Донца до Днепра, голосуют за Россию
    		   23 сентября 2022, 13:52
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Анастасия Куликова

    «Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить. Начался отсчет последних часов до того, как исполнится мечта миллионов людей». Так представители освобожденных территорий характеризуют начало референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В какой обстановке проходит голосование и какие надежды на него возлагают местные жители?

    В пятницу начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

    В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Кроме того, участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.

    Президент Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Кроме того, глава государства заверил, что Россия сделает все для их безопасного проведения. А глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».

    «Запорожцы полны надежд, настроение у граждан вдохновленное. Мы ждали этого голосования почти 30 лет, с того момента, как Запорожскую область отделили от большой России. И сегодня люди массово приходят голосовать, не дожидаясь подомовых обходов», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Каждому пришедшему мы объясняем, что все голоса будут учтены, надо только еще немножко подождать. Также много вопросов и уточнений насчет работы избирательных участков на территории России», – поделился собеседник.

    По словам Рогова, такой активности при проведении голосования не было давно. «Для людей это не просто бюллетень, где надо поставить галочку. Это определение своего будущего, а также будущего следующих поколений. Сейчас формируются новые контуры юга России. Это, без преувеличения, великий и исторический день», – отмечает он.

    «При этом сегодня была совершена попытка теракта. К частному жилому дому в Мелитополе подъехал автомобиль, оттуда выбросили взрывное устройство и уехали. К счастью, взрыв был небольшой, никто не пострадал. Сейчас мы ищем злоумышленников. Думаю, что это не последняя попытка сорвать проведение референдума», – уверен собеседник.

    «Неспокойно и на линии фронта. Там активизировались артиллерийские дуэли. Наша армия сейчас работает очень четко. Буквально утром были уничтожены казармы Запорожской 55-й артбригады, которая много лет терроризировала Донбасс», – добавил Рогов.

    В то же время экс-депутат Верховной рады от Херсона Алексей Журавко рассказал газете ВЗГЛЯД о повышенных мерах военной безопасности в регионе. «Силовики хорошо отрабатывают этот вопрос. Мы надеемся, что ситуация будет спокойной вплоть до завершения голосования. Что касается людей, они активно выходят на улицу, голосуют. Удивительно, но они даже не боятся обстрелов», – пояснил Журавко.

    «В целом же настроение у людей нормальное. Есть, конечно, и тревога из-за обстрелов. Но люди прекрасно понимают, кто их обстреливает – и это влияет на результаты голосования. Прямо сейчас я слышу, как работает система ПВО. То есть украинские боевики всеми силами пытаются сорвать проведение референдума. Но я думаю, что всё у нас получится, люди давно хотят мира на этой земле, а принести его может только Россия. Я уверен в том, что в Херсонской области будет довольно высокая явка. И большинство живущих здесь людей поддержат вступление в состав Российской Федерации», – подчеркнул Журавко.

    Активно идет голосование и в Донецке. «Сегодня заработали участки для проведения референдумов, но пока в закрытом режиме. Сейчас члены избирательных комиссий ведут обход придомовых территорий», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    По его словам, настроение у жителей республики приподнятое. «Все ждут, что результат голосования будет положительным, и Российская Федерация как можно скорее примет республику в свой состав», – подчеркнул собеседник.

    «Многие вспоминают события 2014 года. Я и сам тогда выходил на митинги с единой целью – чтобы мы стали частью России. Поэтому я приму участие в референдуме, и призываю это сделать всех остальных, в том числе наших сограждан, которые проживают в России. Это грандиозный исторический момент. Мы идем домой!» – подчеркнул Бердичевский.

    В ЛНР также надеются на скорейшую реализацию результатов голосования. «При этом сейчас большинство участков работает в специфическом формате. Это обусловлено усиленным режимом безопасности», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Лично я принимал участие в голосовании на московском участке. Людей здесь достаточно много. Избиратели приходят и согласно установленной процедуре предъявляют документ, после чего заполняют заявление о включении в список избирателей, а затем голосуют», – объяснил дипломат.

    Собеседник отметил: «Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить». «Мы специально проводим голосование в несколько дней. Это продиктовано условиями безопасности, а точнее – той опасности, которая исходит от украинских боевиков. Тем не менее у нас есть время, чтобы люди успели передать друг другу информацию о местах проведения референдума. Так что я уверен, что явка будет довольно высокой», – заверил он.

    «Особую безопасность мы обеспечиваем в ЛНР. Во-первых, свои меры приняли военные. Они всячески пытаются предусмотреть возможные удары со стороны Украины. Главная задача на предстоящие дни – не скапливать людей в одном месте, поскольку именно на это обычно реагируют террористы», – рассказал посол.

    Он также добавил, что в ЛНР сформировано большое количество бригад, которые обходят дворы для голосования. На фоне старта референдума, отмечает дипломат, активизировались и ВСУ. «С утра были нанесены удары по Стаханову, Горловке, Зайцево. Террористы не преминули воспользоваться ситуацией и начали обстрелы мирных людей. Но мы молимся ради того, чтобы не произошло ничего страшного. И тогда мы сможем выполнить свою миссию, которая откроет нам двери в Российскую Федерацию», – заключил Мирошник.

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