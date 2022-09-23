«Мир может принести только Россия»: Как проходят референдумы о воссоединении

«Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить. Начался отсчет последних часов до того, как исполнится мечта миллионов людей». Так представители освобожденных территорий характеризуют начало референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В какой обстановке проходит голосование и какие надежды на него возлагают местные жители?

В пятницу начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Кроме того, участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.

Президент Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Кроме того, глава государства заверил, что Россия сделает все для их безопасного проведения. А глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».

«Запорожцы полны надежд, настроение у граждан вдохновленное. Мы ждали этого голосования почти 30 лет, с того момента, как Запорожскую область отделили от большой России. И сегодня люди массово приходят голосовать, не дожидаясь подомовых обходов», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Каждому пришедшему мы объясняем, что все голоса будут учтены, надо только еще немножко подождать. Также много вопросов и уточнений насчет работы избирательных участков на территории России», – поделился собеседник.

По словам Рогова, такой активности при проведении голосования не было давно. «Для людей это не просто бюллетень, где надо поставить галочку. Это определение своего будущего, а также будущего следующих поколений. Сейчас формируются новые контуры юга России. Это, без преувеличения, великий и исторический день», – отмечает он.

«При этом сегодня была совершена попытка теракта. К частному жилому дому в Мелитополе подъехал автомобиль, оттуда выбросили взрывное устройство и уехали. К счастью, взрыв был небольшой, никто не пострадал. Сейчас мы ищем злоумышленников. Думаю, что это не последняя попытка сорвать проведение референдума», – уверен собеседник.

«Неспокойно и на линии фронта. Там активизировались артиллерийские дуэли. Наша армия сейчас работает очень четко. Буквально утром были уничтожены казармы Запорожской 55-й артбригады, которая много лет терроризировала Донбасс», – добавил Рогов.

В то же время экс-депутат Верховной рады от Херсона Алексей Журавко рассказал газете ВЗГЛЯД о повышенных мерах военной безопасности в регионе. «Силовики хорошо отрабатывают этот вопрос. Мы надеемся, что ситуация будет спокойной вплоть до завершения голосования. Что касается людей, они активно выходят на улицу, голосуют. Удивительно, но они даже не боятся обстрелов», – пояснил Журавко.

«В целом же настроение у людей нормальное. Есть, конечно, и тревога из-за обстрелов. Но люди прекрасно понимают, кто их обстреливает – и это влияет на результаты голосования. Прямо сейчас я слышу, как работает система ПВО. То есть украинские боевики всеми силами пытаются сорвать проведение референдума. Но я думаю, что всё у нас получится, люди давно хотят мира на этой земле, а принести его может только Россия. Я уверен в том, что в Херсонской области будет довольно высокая явка. И большинство живущих здесь людей поддержат вступление в состав Российской Федерации», – подчеркнул Журавко.

Активно идет голосование и в Донецке. «Сегодня заработали участки для проведения референдумов, но пока в закрытом режиме. Сейчас члены избирательных комиссий ведут обход придомовых территорий», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По его словам, настроение у жителей республики приподнятое. «Все ждут, что результат голосования будет положительным, и Российская Федерация как можно скорее примет республику в свой состав», – подчеркнул собеседник.

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«Многие вспоминают события 2014 года. Я и сам тогда выходил на митинги с единой целью – чтобы мы стали частью России. Поэтому я приму участие в референдуме, и призываю это сделать всех остальных, в том числе наших сограждан, которые проживают в России. Это грандиозный исторический момент. Мы идем домой!» – подчеркнул Бердичевский.

В ЛНР также надеются на скорейшую реализацию результатов голосования. «При этом сейчас большинство участков работает в специфическом формате. Это обусловлено усиленным режимом безопасности», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Лично я принимал участие в голосовании на московском участке. Людей здесь достаточно много. Избиратели приходят и согласно установленной процедуре предъявляют документ, после чего заполняют заявление о включении в список избирателей, а затем голосуют», – объяснил дипломат.

Собеседник отметил: «Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить». «Мы специально проводим голосование в несколько дней. Это продиктовано условиями безопасности, а точнее – той опасности, которая исходит от украинских боевиков. Тем не менее у нас есть время, чтобы люди успели передать друг другу информацию о местах проведения референдума. Так что я уверен, что явка будет довольно высокой», – заверил он.

«Особую безопасность мы обеспечиваем в ЛНР. Во-первых, свои меры приняли военные. Они всячески пытаются предусмотреть возможные удары со стороны Украины. Главная задача на предстоящие дни – не скапливать людей в одном месте, поскольку именно на это обычно реагируют террористы», – рассказал посол.

Он также добавил, что в ЛНР сформировано большое количество бригад, которые обходят дворы для голосования. На фоне старта референдума, отмечает дипломат, активизировались и ВСУ. «С утра были нанесены удары по Стаханову, Горловке, Зайцево. Террористы не преминули воспользоваться ситуацией и начали обстрелы мирных людей. Но мы молимся ради того, чтобы не произошло ничего страшного. И тогда мы сможем выполнить свою миссию, которая откроет нам двери в Российскую Федерацию», – заключил Мирошник.

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