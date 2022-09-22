Памфилова: ЦИК окажет содействие для голосования в России участникам референдумов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила поддержку избирательным комиссиям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области и пожелала им успешного проведения голосования в сложных условиях.

«Прямо сейчас мы вместе с вами переживаем один из самых важных моментов не только в нашей жизни, но и в истории. Уже с завтрашнего дня жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах, которые определят, каким будет наше будущее!» – отметила глава ЦИК в обращении в Telegram.

«Я не понаслышке знаю о том, как шла подготовка к референдумам, потому что мы встречались, общались, учились друг у друга. Нередко – со слезами на глазах…Знаю – вам невыносимо тяжело, на вашу долю выпали, казалось бы, непосильные испытания. Но, несмотря ни на что, вы уверенно идете по пути их преодоления. В ваших глазах нет страха, а только уверенность в завтрашнем дне, и я преклоняюсь перед вашей храбростью и целеустремлённостью!», – подчеркнула Памфилова.

Она указала, что избиркомам предстоит провести голосование в сложнейших условиях, «когда прогнившая «элита» русофобского Запада пытается заткнуть вам рты, убедить мир в том, что вас не существует».

Памфилова также отметила, что были направлены представители российской избирательной системы для наблюдения за голосованием в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать. От всей души желаю вам успешного проведения голосования! Вы проделали невероятную, огромную работу, остался лишь один, но решающий шаг…Берегите себя! За вами – правда! За вами – победа!» – пожелала Элла Памфилова.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

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