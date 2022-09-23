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В Запорожской области рассказали о ходе референдума
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«Такого желания прийти и проголосовать я не видел много лет. Люди ждали референдума с момента распада СССР», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В пятницу в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях стартовал референдум о вхождении в состав России.
«Все полны надежд, настроение у граждан приподнятое. Мы ждали этого голосования почти 30 лет, с того момента как Запорожскую область отделили от большой России. И сегодня люди массово приходят голосовать, не дожидаясь подомовых обходов», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каждому пришедшему мы объясняем, что все голоса будут учтены, надо только еще немножко подождать. Также много вопросов и уточнений насчет работы избирательных участков на территории России», – поделился собеседник.
По словам Рогова, такой активности при проведении голосования не было давно. «Для людей это не просто бюллетень, где надо поставить галочку. Это определение своего будущего, а также будущего следующих поколений. Сейчас формируются новые контуры юга России. Это, без преувеличения, великий и исторический день», – отмечает он.
«При этом сегодня была совершена попытка теракта. К частному жилому дому в Мелитополе подъехал автомобиль, оттуда выбросили взрывное устройство и уехали. К счастью, взрыв был небольшой, никто не пострадал. Сейчас мы ищем злоумышленников. Думаю, что это не последняя попытка сорвать проведение референдума», – уверен собеседник.
«Неспокойно и на линии фронта. Там активизировались артиллерийские дуэли. Наша армия сейчас работает очень четко. Буквально утром были уничтожены казармы Запорожской 55-й артбригады, которая много лет терроризировала Донбасс», – заключил Рогов
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в 8.00 (совпадает с мск) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей, передает ТАСС.
Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08.00 до 16.00. Тогда же начнется подсчет голосов. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08.00 до 20.00.
Между тем участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.
В ЦИК Херсона заявили, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тыс. человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР – по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по Telegram-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.
Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?» При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года статусом государственного обладает только русский язык, бюллетени отпечатаны на русском, а в Запорожской и Херсонской областях вопрос написан на украинском и русском.
Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в России. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами – в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов.
Ранее президент Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Кроме того, глава государства заверил, что Россия сделает все для их безопасного проведения.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».
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Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных
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Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Почему со стороны противника только такие громкие имена? Да все просто – киевский режим очень профессионален в пиаре», – сказал Пушилин. Он пояснил, что Киев «не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии». Более того, «киевский режим не интересуют даже рядовые «азовцы». Как сообщил Пушилин, украинскую сторону «интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того».
Он подчеркнул, что при обмене пленными с Киевом Россия и республики Донбасса руководствуются тем, чтобы вернуть из украинского плена всех военнослужащих, «невзирая на их звания, невзирая на их погоны», передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».
Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов» (запрещен в России), которые должны остаться в Турции. Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.
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Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц
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Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет, заявил представитель Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский.
В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна», – приводит Telegram-канал Минобороны ответы Цимлянского.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что призванные по мобилизации граждане получат статус контрактников.
Также в Минобороны отметили, что у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. В Генштабе заявили, если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации, а также не получат повестку те, кто постоянно проживает за границей и не состоят на воинском учете.
Кроме того, призванные по частичной мобилизации россияне смогут переводить начисленное на специальный счет довольствие родственникам, частично или полностью.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев»
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«Тех, кто второй раз попадет в плен, нельзя вновь включать в обменный фонд, поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Да и в целом необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса оказаться в плену», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Минобороны заявило о возвращении 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР из плена в результате обмена.
«Обмены военнопленными всегда целесообразны. Сегодня мы вернули домой наших героев. И это важно, потому что они подвергались всяческим зверствам, их избивали и пытали», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но, возможно, стоит несколько иначе подходить к этому вопросу с точки зрения информационного сопровождения. Украина активно освещает такие обмены, представляя своих боевиков героями. Мы же делаем это довольно тихо, и россияне практически не знают в лицо настоящих героев», – отметил собеседник.
«К сожалению, уже есть несколько случаев, когда обменянные украинские боевики вновь возвращались на фронт. К тем, кто второй раз попадет в плен, должно быть другое отношение. Очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Возможно, будет лучше, если их повторно не будут включать в обменный фонд. Да и в целом нам необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса попасть в плен», – заключил Бердичевский.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата, пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Украинские войска перегородили Южный Буг баржами в ожидании российских кораблей
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Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь захода российских военных кораблей, свидетельствуют фотографии, переданные жителями Николаева через знакомого из Донецка Сергея Лебедева.
«На этой фотографии мы видим Южный Буг со стороны Каботажного спуска. Справа находится Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), слева – морской порт. Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.
При увеличении отчетливо видны как минимум четыре груженые баржи.
Лебедев также продемонстрировал снимки, которые свидетельствуют о том, что украинские войска в Николаеве стали оборудовать оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих жилых зданиях.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие цели преследует наступление на Николаев.
Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Украине
Североатлантический альянс желает «присоединиться к Украине», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН.
Кулебу в ходе заседания спросили о членстве в НАТО. «Я думаю, что это НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», – цитирует министра ТАСС.
В конце августа украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Чижов: Запасы оружия в Европе для поставок Украине истощены
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Запасы оружия в странах Европейского союза близки к истощению, дефицит средств для наращивания производства налицо, и это может привести к изменению характера военных действий на Украине, заявил завершающий свою миссию постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Рано или поздно деньги кончатся, а [запасы] оружия, которое способно стрелять, тоже уже близки к истощению. Американцы тоже своего оружия сбросили на Украину довольно много, и им надо пополнять свои собственные арсеналы, поэтому это может привести к определенным изменениям в характере военных действий на Украине», – передает ТАСС слова Чижова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
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Медведчук освобожден из украинского плена
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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден из плена, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Из плена был освобожден Виктор Медведчук», – сказал он, отметив особый вклад Медведчука в состоявшиеся ранее обмены. «Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса, вне его, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо», – подчеркнул он.
Пушилин, комментируя обмен пленными с Киевом, заявил, что подписал указ, «исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в результате обмена пленными освобождены пять человек из Донбасса, а также 50 российских военнослужащих.
По словам Пушилина, обмен происходит в сложных обстоятельствах. «На каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен», – сказал он.
В Кремле отказались комментировать подробности обмена пленными с Украиной, в том числе о том, был ли в их числе политик Виктор Медведчук. «Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В ответ на уточняющий вопрос о том, не комментирует ли Кремль информацию конкретно о Медведчуке или обо всех пленных, Песков указал: «В целом [не могу комментировать]». «Нет, у меня нет полномочий это комментировать», – добавил он.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В Минобороны сообщали, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко сообщила, что политик покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 18 марта суд на Украине заочно арестовал Медведчука, объявив его в розыск. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. 2 июня Государственное бюро расследований Украины заявило, что завершило расследование в отношении Медведчука по обвинению в государственной измене и нарушении законов ведения войны и передало дело в суд. По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014–2015 годах. Обвинения в свой адрес политик отвергал.
Шеслер: Освобожденным «азовцам» нельзя дать второго шанса на плен
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«На сегодняшний день жизнь освобожденных «азовцев» представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее Минобороны заявило об освобождении из плена 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР.
«Обмен пленными – вещь обоснованная и крайне важная. Понятно, что наших военных нужно вытаскивать из украинского плена, где их истязали и пытали», – уверена руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
В тоже время она указала на то, как используется факт обмена пленными в информационных целях. «Вызывает недоумение тот факт, что украинская сторона подает это как свою победу и встречает «азовцев» как героев. А мы или молчим, или получаем сухие цифры. Необходимость обмена наших солдат не исключает того, что этот вопрос должен быть в поле зрения общества», – полагает собеседница.
Шеслер подчеркнула, что российских военных, побывавших в плену, надо встречать «как героев, которые пережили очень сложную ситуацию и остались в ней настоящими русскими людьми». Такое отношение нашло бы соответствующий отклик «у всех граждан России и особенно у тех, кто сражается сегодня в Донбассе».
Оценивая отношение украинского режима к вернувшимся из плена военным, Шеслер отметила, что они нужны руководству страны и армии с точки зрения пиара. «Кроме того, я уверена, что на сегодняшний день их жизнь представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – полагает собеседница.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Эксперт рассказал о необходимом наборе личных вещей для мобилизованного
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«На призывном пункте все личные вещи будут проверять, поэтому градусник брать с собой не надо. А вот шерстяные носки или фонарик могут разрешить. Так что одеваться надо потеплее – в это время года», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее стало известно, что 10 тыс. граждан сами пришли в военкоматы за первые сутки мобилизации.
«С собой следует взять необходимые в быту вещи – иголку с нитками, носовые платки, расческу, кусачки для ногтей, средства индивидуальной гигиены, даже туалетную бумагу. Пригодится на первое время. Понадобится и щетка для одежды, и крем для обуви. Кроме того, надо ориентироваться на направление и род деятельности в армии. Надо взять и сменное нижнее белье – трусы с теплыми носками. Несмотря на то, что форму будут выдавать, нижнее белье нужно в любом случае», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Кроме того, эксперт советует взять небольшую аптечку с бинтом, ватными палочками, йодом и зеленкой. Не будет лишним и простой карандаш с блокнотом, вдруг понадобится записать что-то важное. По словам Перенджиева, примерно такой набор вещей брали с собой и в советское время, с тех пор мало что изменилось в этом отношении.
В среду президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил в четверг, что за первые сутки частичной мобилизации в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки, пришли около 10 тысяч россиян, находящихся в запасе. Как передает ТАСС, Цимлянский назвал одним из основных факторов для вручения повестки запасникам наличие у них боевого опыта.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под нее.
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Чижов объяснил Боррелю, кого ждет трибунал по Украине
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «трибунале» над россиянами, заявил, что трибунал ждет киевский режим.
Чижов заявил, что «трибунал будет – для тех, кто реально виновен во всем, что случилось». «Но не для российского руководства, а для киевского режима», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Боррель поддержал идею создания «трибунала» над россиянами «за их действия на Украине». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Боррелю следует обратить внимание на преступления, совершенные киевским режимом с 2014 года.
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Автоэксперт назвал военные преимущества российских автомобилей над иномарками
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«Ставить на военный учет нужно те машины, которые могут в боевых условиях быть простыми и неприхотливыми. Нужны те, которые заводятся с ключа, имеют механическую коробку передач, а также являются очень простыми, надежными и их можно в боевых условиях отремонтировать», – рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Ставить на учет в военкомате внедорожники или другие автомобили, находящиеся в частной собственности, не надо, говорит Радько. Он отмечает, что между ГИБДД и Минобороны обмен информации осуществляется в автоматическом порядке. «Военный комиссариат сразу же получит данные о внедорожнике от ГИБДД», – поясняет эксперт. По его словам, такая практика была введена еще в советское время: тогда на военный учет ставились все авто без исключения: и находящиеся на балансе народного хозяйства, а также собственный автотранспорт граждан.
Эксперт объясняет, что если в стране будет объявлено военное положение, срочной мобилизации будут подлежать все коммерческие виды транспорта: грузовики, автобусы, прицепы, трактора, легковые автомобили и прочий колесный автотранспорт. Однако реквизировать авто будут только при особенных обстоятельствах, например, при острой нехватке транспорта при создании новой воинской части.
«В теории, ставить на военный учет нужно те машины, которые могут в боевых условиях быть простыми и неприхотливыми. Мобилизовать дорогущие Lexus или Bentley – бессмысленно, в боевых условиях они совершенно бесполезны. Нужны те, которые заводятся с ключа, имеют механическую коробку передач, а также являются очень простыми, надежными и их можно в боевых условиях отремонтировать, на них есть запчасти. Например, автомобили марки УАЗ», – считает Радько.
Иномарки, по его мнению, для таких целей не годятся, поскольку в полевых условиях их крайне трудно починить. Также бесполезны будут и элитные бронированные автомобили, поскольку практика показывает, что они могут защитить от нападения стрелка-киллера, но от боевого оружия такая броня, как правило, не помогает.
В июле 2018 года Министерство обороны предлагало ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.
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Четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправки на фронт
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.
«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», – добавил Турчак.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По данным Telegram-канала Readovka, ряд других депутатов Госдумы также выразили готовность стать участниками специальной военной операции на Украине. Так, депутат Госдумы, бывший замглавы Минпромторга России Станислав Наумов (ЛДПР, Челябинская область) заявил, что готов отправиться в зону проведения СВО. «Если я нужен МО РФ – я заключу любой контракт, на любых условиях», – приводит канал его слова.
В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков также сообщил, что готов в случае необходимости быть призванным. «Несмотря на то, что мне больше 50 лет, я готов встать в строй. Это долг всех дееспособных мужчин России, которые должны защитить свою Родину и свою семью», – сказал он.
Депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин (Красноярский край) подал заявление на мобилизацию. До политической карьеры он окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного командного училища, после чего с 1986 года по 1992 год служил в десантной разведроте.
Кроме того, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков сказал, что «мобилизован с самого детства». «Когда я занимался в секции бокса, учился в техникуме, служил в армии, после, в том числе и сегодня, всегда мобилизован», – отметил он, выразив готовность пойти в армию, если призовет страна.
Между тем депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских обратилась к спикеру российского парламента Вячеславу Володину с запросом согласовать ее поездку на Донбасс. Политик заявила о своем желании оказывать психолого-педагогическую помощь образовательным учреждениям в ЛНР и ДНР.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина из Ростовской области сообщила, что после выступления президента записалась на сестринские курсы. «Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит и буду стараться всеми силами помочь моей стране!» – заявила она.
Тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Николай Брыкин также выразил готовность принять участие в СВО на Украине. «Я всегда готов!» – сказал он.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Раскрыты детали нового пакета санкций против России
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Новый пакет санкций Европейского союза против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.
Как ожидается, пишет издание, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под санкции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения, передает ТАСС.
По данным газеты, более радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России новые жесткие меры. В частности, они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT, а также выступают за введение запрета на импорт алмазов.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
В свою очередь председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций.
Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.
Минобороны перечислило освобожденные от мобилизации гражданские специальности
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Сотрудники ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны.
«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
– в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
– в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
– в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
– в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», – добавили в военном ведомстве.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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От российского удара по военному заводу в Николаеве украинский БТР вылетел за забор
Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, свидетельствует фотография, переданная самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева.
На фото виден перевернутый корпус бронемашины на фоне бетонного забора. Лебедев пояснил со слов своих знакомых, приславших ему фото, что все произошло 19 сентября.
«Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», – сообщил источник РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.