Депутат Госдумы Хубезов вызвался работать фельдшером на самом опасном участке фронта

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, изъявивший желание стать добровольцем после объявления частичной мобилизации, заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя».

«А чтобы те, которые пишут, не сомневались и не считали меня малодушным человеком, буду проситься вне всякого сомнения на самый опасный участок фронта и готов работать даже фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя», – отметил Хубезов в видеокомментарии, размещенном в его Telegram-канале.

Парламентарий сказал, что сможет работать, если будет необходимо, даже «операционной сестрой», хотя такая специализация, добавил он, «девичья».

Политик пояснил, что сам он является офицером запаса, а его военно-учетная специальность – медицинская служба.

Хубезов также отметил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и коллеги поддержат такое решение.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов, решивший отправиться добровольцем на фронт, заявил, что не является профессиональным военным, но не может быть в стороне от граждан, защищающих Родину.

«Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках», – приводятся слова Милонова на сайте ЕР.

Он отметил, что принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт, а также просит определить его должностные обязанности и направить в расположение действующих частей.

«Сегодняшняя война на Украине против России – именно война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной. Я сам отец шестерых. И я отчетливо понимаю, если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовил им (Донбассу) судьбу своих слуг», – подчеркнул депутат.

На избирательном округе Милонова, по его словам, находится несколько военных частей. Многие офицеры, которых он знает не один год, добровольно ушли на украинский фронт, верно служат стране, выковывают общую победу.

«Знаю многих запасников, которые отложили свои домашние дела и записались добровольцами. Знаю простых людей, которые откликнулись на зов Донбасса и своей Родины – сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами, артиллеристами. А еще, на моем округе, где я начинал свою службу депутатом местного совета, а затем и депутатом законодательного собрания, стоит скромный, но пронзительный памятник – воинам Народного ополчения Ленинграда», – добавил Милонов.

«Уже нахожусь в Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями», – рассказал Милонов РИА «Новости».

Политик также отметил, что расскажет о планах по участию в качестве мобилизованного добровольца в ближайшее время.

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Ранее в пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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