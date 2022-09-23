Депутат Милонов объяснил решение отправиться на фронт

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов объяснил решение присоединиться к спецоперации на Украине желанием быть с «лучшей частью нашего народа», который «громит злобного врага с оружием в руках».

«Если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовит нашим детям судьбу своих слуг, как когда-то планировал Гитлер и его Евросоюз первого извода», – приводятся слова Милонова на сайте «Единой России».

«Никто не может, не имеет права сегодня вычеркнуть себя из нашего народа. Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве», – сказал депутат, отметив, что многие офицеры сегодня добровольно уже ушли на украинский фронт, верно служат стране, выковывают нашу общую победу.

«Знаю многих запасников, которые отложили свои домашние дела и записались добровольцами. Знаю простых людей, которые откликнулись на зов Донбасса и своей Родины – сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами, артиллеристами. А еще, на моем округе, где я начинал свою службу депутатом местного совета, а затем и депутатом Законодательного Собрания, стоит скромный, но пронзительный памятник – воинам Народного ополчения Ленинграда», – сказал он.

Милонов подчеркнул, что «сегодняшняя война на Украине против России – именно война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной».

Депутат сообщил, что уже находится в Донбассе, где занимается «гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями».

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Ранее в пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.

Так, один из депутатов, выразивших готовность отправиться на фронт, – глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов – заявил, что согласен отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя».

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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