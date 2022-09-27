Медведев: Запад проглотит использование любого оружия в конфликте на Украине

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27 сентября, вторник | Последнее обновление — 11:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На КПП «Верхний Ларс» решили развернуть пункт мобилизации
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Грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой.
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Меня коробит, когда я слышу, что уезжающих называют «крысами, которые бегут». Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернется назад. Мы что, отвергнем их?
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Выбор у нас был невелик: или власть Габсбургов, в державе которых православные славяне были людьми третьего сорта после немцев и венгров, но хотя бы могли сохранить язык и веру, или прусская тотальная ассимиляция.
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Медведев: Запад проглотит использование любого оружия в конфликте на Украине
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США и Европа не собираются погибать в ядерном апокалипсисе, а потому проглотят использование любого оружия в текущем конфликте на Украине, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима... Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе... Вопрос в другом. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так», – поделился он мнением в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить появления ядерного оружия «у враждебных к нам соседей».
«Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО. На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить», – добавил он.
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Газета Financial Times писала, что западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине.
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Канцлера Германии Шольца вывели из себя слова главы МИД Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву, пишет американская газета The New York Times.
«Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Кроме того, Шольц эмоционально отреагировал на вопрос, почему Германия не будет тратить 2% ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет, отмечается в статье. «Честно говоря, задавать этот вопрос несерьезно», – ответил политик.
Ранее глава МИД Украины Кулеба написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что получает разочаровывающие сигналы из Германии, касающиеся вопроса поставок танков Leopard и БМП Marder. Он заявил, что нет «ни единого рационального аргумента» в пользу того, что это оружие нельзя поставлять, и спросил, чего боится Берлин. Кулеба обещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева.
Между тем Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки. В США в ответ заявили, что сомневаются в способности украинских военных заправить американские танки.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. В Кремле подчеркивали, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Аксенов заявил о скором переходе СВО в контртеррористическую операцию
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Специальная военная операция (СВО) перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, скоро будет определенная точка невозврата. Это произойдет, когда освобожденные территории получат новый статус, войдя в состав России.
«А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.
Он заявил о безопасности тех, кто проживает на этих территориях. А люди, отметил он, в результате референдума получат определенность и ясность, добавил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Путин дал российское гражданство Сноудену
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену гражданства России.
«Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», – уточняет ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, в 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. В 2014 году он получил первый вид на жительство в России, а в настоящее время имеет право на бессрочное пребывание на российской территории.
Американист Межуев объяснил заявления США о последствиях применения ядерного оружия на Украине
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«Штаты выбрали тактику вынуждения России на продолжение развязанной Западом войны. Поэтому они саботируют дипломатический процесс, отказываются принуждать Киев к переговорам и неверно трактуют предостережение Владимира Путина», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Ранее союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия на Украине.
«Американцы полагают, что предостережение Владимира Путина якобы было адресовано в первую очередь Киеву. И они считают, что если Россия использует тактическое ядерное оружие на Украине, это фактически будет означать вступление НАТО в войну. В частности, бывший командующий группировкой НАТО в Европе Ходжес заявлял, что в таком случае возможен удар конвенциональным оружием по Черноморскому флоту», – рассказал доцент МГУ Борис Межуев.
«Кроме того, нельзя исключать, что Блинкен и Салливан ведут речь о предоставлении Украине оружия массового поражения. Это хоть и маловероятно, но гипотетически возможно. Сам факт гарантирования ответа означает, что идея «эскалации ради деэскалации», которую они якобы увидели в словах российского президента, невозможна. Такое интерпретирование слов российского лидера – попытка доказать, что именно действия России ведут к повышению градуса напряженности вокруг конфликта и приближают применение тактического ядерного оружия. Они намеренно говорят о «ядерных планах» Москвы», – отметил собеседник.
«Правильно ли они поняли предостережение Путина или вкладывают в его слова свои собственные мысли – этот вопрос остается открытым и находится исключительно на их совести. Кроме того, не стоит забывать, что американцы всегда просчитывают все возможные варианты развития событий, чтобы определить наиболее выгодный для себя, и все результаты их расчетов довольно быстро предаются огласке», – полагает он.
«Вот и теперь Штаты выбрали тактику вынуждения России на продолжение развязанной Западом бесконечной войны. Поэтому они саботируют дипломатический процесс и отказываются принуждать Киев к переговорам. Такое поведение администрации Байдена вызывает подчас серьезную критику внутри американской власти. Поэтому оппозиционное течение может развиваться дальше, в том числе в рамках американской избирательной кампании в контексте выборов в Конгресс», – рассказал эксперт.
«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что США не отрицают высказанное российским президентом заявление о том, что это именно они сорвали мирные переговоры в Стамбуле. Теперь им остается надеяться только на то, что мобилизация и перспектива затяжной войны напугают Россию и подорвут внутреннюю стабильность. Вместе с тем совершенно очевидно, что эту ситуацию могут изменить большие победы российской армии и кардинальный перелом хода боевых действий. На что мы, безусловно, очень сильно надеемся», – заключил Межуев.
Ранее стало известно, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, отказавшись обсуждать конкретные шаги США. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
«Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему. Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.
Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию». Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях». Он также отметил, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран.
Схожей риторики придерживается помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. Это не сдержит нас сейчас в предоставлении военной помощи Украине. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – сказал он.
Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он. «Мы также ясно заявляли публично, что США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. «Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – говорится в публикации издания.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Под Херсоном задержаны украинские диверсанты «Алекс» и «Малой»
В селе Чернобаевка в Херсонской области задержаны участники украинской разведывательно-диверсионной группы – Александр Свароба (позывной Алекс) и Артем Савельев (Малой), сообщил сотрудник силовых структур России.
Свароба – 1998 года рождения, Савельев – 2003 года. Свароба служил в украинской армии в 2018–2021 годах, после увольнения «убыл в родное село Чернобаевка». В 2022 году вместе с Савельевым вступил в украинскую территориальную оборону, передает РИА «Новости».
Их «командир по имени Иван» (позывной Седой) предложил Сваробе и Савельеву вести «партизанскую войну», те согласились. Сам Седой в мае сбежал в Николаев, но оставался с ними на связи, получая от них информацию о российских войсках, в том числе авиации в аэропорту Чернобаевки. Также, по словам Сваробы, они «подтверждали, были ли попадания в те места».
В мае Алекс выполнил задание Седого и ночью бросил коктейль Молотова в здание бывшего призывного пункта на Паровозной улице в Херсоне, за что получил перевод 200 гривен – это чуть больше 400 российских рублей.
В июне Алекс отказался перепрятать схрон с оружием, который находился рядом с торгово-развлекательным центром «Фабрика», из-за «большого количества» российских военных. Также он перенес коробку с тротилом за 800 гривен (на тот момент около 1,5 тысяч российских рублей), заложил самодельную бомбу у дороги за тысячу гривен, передал гранаты неизвестному мужчине для установки растяжек в местах проживания российских военных.
В силовых структурах России сообщили, что в августе Свароба получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, так как испугался. При этом украинская разведка подготовила для него паспорт «на имя человека 1970 года рождения – то есть по возрасту годившегося Сваробе в отцы».
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что правоохранители задержали в Херсоне четверых диверсантов, намеревавшихся устроить теракты на гражданских объектах, чтобы сорвать референдум.
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В ЛНР задержали корректировщика ВСУ
Правоохранители в ЛНР задержали корректировщика украинских военных, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар из РСЗО HIMARS, сообщил источник в силовых структурах республики.
«Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Байова Алексея за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты населенного пункта», – цитирует его ТАСС.
По словам источника, по наводке Байова украинские войска утром 21 сентября обстреляли Новоайдар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«В результате обстрела погиб мирный житель, еще один ранен. Разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дома», – напомнил он.
Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли школу в Рубежном в ЛНР, в которой был расположен избирательный участок.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов обвинил Зеленского в госизмене
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого Киев обвинил в госизмене на фоне проходящего в Запорожской области референдума о воссоединении с Россией, заявил, что госизмену совершил президент Украины Владимир Зеленский.
Офис украинского генпрокурора сообщил, что направил в суд обвинение в госизмене и пособничестве в отношении Рогова, которого называют «пророссийски настроенным жителем Запорожья». Рогов считает «обвинения смехотворными». Он подчеркнул, что «всегда стоял на юнионистских позициях», передает РИА «Новости».
«Считаю, что Украина и Россия – это искусственно разделенное в 1991 году сепаратистами единое целое, а украинцы и русские – один народ», – сказал он. По его словам, «заочное судилище только подтверждает», что в Запорожской области «все делают правильно», раз «враги бесятся». Он сказал, что киевские власти продолжают свою политику запугивания населения Запорожской области, грозя им уголовными сроками и репрессиями.
Рогов заявил: «Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности, США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене». Он считает, что Зеленский является, по сути, иностранным шпионом.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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ЛНР прояснила ситуацию с военным положением в республике после референдума
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, как будет решаться вопрос о военном положении в ЛНР и ДНР после воссоединения республик с Россией.
Пасечник указал, что «в случае присоединения» ЛНР и ДНР станут «субъектами Российской Федерации». «Я думаю, что там есть кому принимать это решение», – сказал он. Пасечник заявил: «Мы просто, будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение». «Будем принимать решение вместе», – приводит его слова ТАСС.
21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что никакие решения об изменении статуса специальной военной операции и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Украинские командиры рассказали NYT о бесполезности HIMARS под Артемовском
Украинские командиры признают, что поставляемые США РСЗО HIMARS не оказывают существенного влияния против союзных сил на направлении города Артемовска (Бахмута), пишет New York Times.
«Украинские командиры в Бахмуте недавно сказали, что даже присутствие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогли особо ослабить российские цепочки снабжения. Это заметное изменение с летних заявлений украинских командиров, когда оружие было доставлено», – передает РИА «Новости» текст материала издания.
В украинских войсках, в частности, предполагают, что российские силы адаптировались к украинским ударам из РСЗО и лучше рассредотачивают свои склады вооружений.
Издание также подчеркнуло, что союзные силы в последнее время продвигаются на этом направлении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
До этого взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Турция отказалась признать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Анкара не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мы заявляли и заявляем России, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», – приводит его слова РИА «Новости».
Чавушоглу также заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен при установлении справедливого мира, «в первую очередь для Киева». «Как я уже говорил, Турция считает эти территории оккупированными. Но мы не теряем надежды на дипломатическое урегулирование», – сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Голосование в Крыму было инициировано после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Вашингтон и Киев «обменялись прогнозами» по российской спецоперации на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, обсудив российскую спецоперацию на Украине, сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.
Стороны «обменялись прогнозами и оценками» ситуации вокруг спецоперации. США «подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», заявив, что Киев – «ключевой партнер для НАТО». В сообщении говорится, что Украина «решительно привержена принципам национального суверенитета и демократии», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Немцы обсудили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
Читатели немецкой газеты Die Welt обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин «не блефует, говоря о ядерном оружии».
«Теперь Зеленский должен, наконец, договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение одного из комментаторов.
«Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез», – поддержал другой.
«Я больше не могу слушать Зеленского», – отметил третий.
«Путин не блефует с ядерными оружием, – говорит Зеленский». До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» – возмутился пользователь.
«До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза – это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?» – задались вопросом читатели.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Тем временем ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.
В пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Бросивший жену британец Гарнетт расстался с украинской беженкой
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Житель Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил свою жену Лорну ради украинской беженки Софии Каркадым, сообщил, что расстался с украинкой.
Гарнетт рассказал, что порвал с Каркадым после ожесточенной ссоры. По его словам, украинская беженка злоупотребляла алкоголем, вмешивалась в его отношения с детьми. Гарнетт заявил, что Каркадым бросила нож в стену их съемного жилья, после чего он вызвал полицию. Мужчина сказал, что «100% порвал» с украинкой, они «перестали быть парой». Он пожаловался на ее «нерациональное поведение». Гарнетт сказал, что собрал вещи Каркадым. Он выразил надежду, что та найдет новое жилье в Великобритании.
«Я думал, что я ее люблю. Но у нее есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она начинает злиться и становится агрессивной… Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Напомним, в мае СМИ сообщали, что украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью. София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Лорна предложила Каркадым съехать из их дома – и мужчина съехал вместе с ней.
Опубликован список IT-специальностей с возможностью освобождения от мобилизации
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Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
В министерстве «уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в ИТ-компаниях и операторах связи». Министерство пояснило, что «перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости», передает РИА «Новости».
Указывается, что сами по себе специальность и соответствующее трудоустройство на дают автоматически освобождение от мобилизации, для этого «необходимо выполнять критически важные функции».
В сообщении отмечается, что «цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов». Такая ситуация «особенно актуальна с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок». Подчеркивается, что «успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров».
Напомним, глава министерства Максут Шадаев сообщал, что Минцифры утвердит примерный перечень IT-специальностей и направлений подготовки, который даст право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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