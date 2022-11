Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт США хотят развязать войну между партнерами России на Ближнем Востоке 2 ноября 2022, 20:10

Фото: AP/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Алена Задорожная,

Евгений Поздняков

Главный враг США на Ближнем Востоке – Иран – готовится напасть на недавнего союзника американцев – Саудовскую Аравию, сообщают американские СМИ. В качестве подтверждения приводятся и анонимные утечки из Белого дома, и появления «красного знамени возмездия» над мечетью в иранском священном городе, что истолковали как признак скорой войны. Действительно ли два ближневосточных партнера России оказались на грани схватки? Саудиты предупредили Вашингтон о неизбежном нападении Ирана на Саудовскую Аравию, а также на город Эрбиль в Курдистане на севере Ирака. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной во вторник в The Wall Street Journal. Сообщается, что американские военные и другие вооруженные силы на Ближнем Востоке повысили уровень боевой готовности в ответ на предупреждение Саудовской Аравии об иранской атаке. Одновременно телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил: Соединенные Штаты и Саудовская Аравия поделились друг с другом разведывательными данными, которые указывают на то, что Иран может планировать атаку на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, особенно в Саудовской Аравии. Один из чиновников, подтвердивший обмен разведданными, назвал реальной угрозу нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов». Источник CNN подчеркнул, что американские истребители F-22, находящиеся в Саудовской Аравии, готовы противостоять любым угрозам. Наконец, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США «обеспокоены угрозами» и «находятся в постоянном контакте по военным, дипломатическим и разведывательным каналам с саудитами». При этом дипломат указал: ему неизвестно о каких-либо публичных предупреждениях, сделанных через посольство, и подтвердил, что Госдеп обязан информировать граждан, «если есть точная, заслуживающая доверия информация о потенциальных угрозах для американских граждан». Отметим, что две страны, равным образом претендующие на доминирование на Ближнем и Среднем Востоке, при всех сложных отношениях и опосредованных конфликтах (часто именуемых ближневосточной холодной войной) никогда не вступали в прямое военное столкновение. При этом стоит отметить, что, по данным на 2021 год, Саудовская Аравия занимает 8-е место в мире по военным расходам (Иран – на 14-м). К середине 2010-х королевство уже располагало довольно компактной (около 233 тысяч человек личного состава), но хорошо оснащенной армией, которая располагает не менее 450 американскими танками M1A2 Abrams, порядка 2,5 тысяч бронемашин различных типов и достаточным количеством ствольной и реактивной артиллерии, в том числе 50 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270. Кроме того, как указывал портал «Военное обозрение», армия Саудовской Аравии имеет на вооружении до шестидесяти китайских баллистических ракет «Дунфэн-3», правда, имеющих невысокую точность попадания. Армия Исламской республики Иран – самая многочисленная в регионе, до полумиллиона человек под ружьем, к тому же имеющая опыт восьмилетней ирано-иракской войны 1980–1988 годов. Иран не уступает Саудовской Аравии по части войск ПВО и обладает преимуществом в оснащении ВМС боевыми кораблями. Добавим, что годы санкций «спровоцировали» развитие собственного ВПК, наладившего в том числе выпуск боевых беспилотных аппаратов. С другой стороны, санкции затрудняют модернизацию парка армейской бронетехники. The Wall Street Journal называет причину запланированной атаки – так Тегеран якобы намерен отвлечь внимание от протестов, охвативших Иран в последние недели. Напомним, что с конца сентября в стране активизировались протестные выступления, которые успели назвать самыми массовыми беспорядками со времен Исламской революции 1979 года. В содействии разжиганию протестов власти исламской республики действительно обвиняли Саудовскую Аравию. U.S. News также связывает сообщения о возможной атаке Ирана на саудовцев с недавними беспорядками. Утверждается, что особый гнев Тегерана вызывает освещение протестов лондонским спутниковым новостным каналом Iran International, вещающим на фарси. Ранее его контрольным пакетом акций владел подданный Саудовской Аравии. Кроме того, указывает US News, иранская атака на саудитов – в недавнем прошлом ближайших союзников США на Ближнем Востоке – может произойти на фоне ужесточения риторики Вашингтона в адрес Тегерана. Администрация Джо Байдена критикует Иран и за подавление массовых протестов, и за контакты с Россией, включая предполагаемые поставки беспилотников для нужд спецоперации на Украине. Появились сообщения о своего рода символическом подтверждении военных приготовлений Ирана. Утверждается, что над куполом мечети Джамкаран в священном для шиитов-иранцев городе Кум было поднято красное знамя возмездия. «Номинально это приравнивается к объявлению войны», – поясняет автор Telegram-канала «Первый ближневосточный». Последний раз красный флаг был поднят в 2020 году после убийства американцами в Сирии иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» («Иерусалим») Корпуса стражей исламской революции. Впрочем, другой востоковедческий Telegram-канал, «Дело тонкое», указывает, что поднятие красного знамени над мечетью Джамкаран – это обычный шиитский ритуал. Он совершается регулярно и приурочен сейчас ко дню рождения имама IX века Хасана Аскари, сообщает автор Telegram-канала. Отметим, что на фоне публикаций американских СМИ о готовящейся иранской атаке весьма сдержанно высказался Пентагон. Пресс-секретарь Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер не подтвердил, что в настоящее время существует конкретная угроза нападения Ирана на Саудовскую Аравию. Также ни одно посольство или консульство Соединенных Штатов в регионе не выпустило никаких предупреждений или указаний американским гражданам, находящимся в странах Ближнего Востока. Со своей стороны официальный представитель МИД Ирана Насер Канани также опроверг сообщения СМИ о подготовке нападения Тегерана на Саудовскую Аравию. «Якобы «разведданные» Эр-Рияда, о которых пишет WSJ, не соответствуют реальному положению вещей ­– никакого движения ни вооруженных сил Ирана, ни КСИР в сторону Персидского залива не происходит, военные, как и прежде, находятся у турецкой, армянской и азербайджанской границ», – сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Каринэ Геворгян. Она напомнила: в июне нынешнего года Тегеран и Эр-Рияд интенсифицировали переговоры по восстановлению дипломатических отношений, а США такими вбросами через СМИ пытаются нарушить ход диалога. Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие начали штурм посольства Саудовской Аравии в Иране в ответ на казнь Эр-Риядом шиитского священнослужителя. Россия тогда выступила с поддержкой Тегерана, назвав неприемлемым бездоказательное предъявление обвинений. «К тому же Вашингтону не понравилось, как Иран и Саудовская Аравия согласованно голосовали в ОПЕК+ по снижению уровня добычи нефти. Теперь США готовят провокацию на Ближнем Востоке. Сообщение WSJ сигнализирует именно об этом», – подчеркнула Геворгян. Что касается «красного знамя возмездия», то на самом деле оно символизирует начало мести Тегерана «Вилаяту Хорасан» – отделению террористической исламистской группы Исламское государство* (ИГИЛ*), действующей в Иране, Афганистане и Пакистане. Именно эта организация взяла на себя ответственность за теракт в районе мавзолея Шах-Черах в Ширазе, произошедший в конце октября. «Да, в Иране подняли так называемое красное знамя возмездия над куполом мечети Джамкаран близ города Кум. Некоторые трактуют такой шаг как подготовку к войне. Но одно дело – поднять флаг, другое дело – воевать. Оснований для того, чтобы рисковать и вступать в полномасштабную войну с Саудовской Аравией, у Ирана сегодня нет», – в свою очередь отметил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. «Единственное, что возможно, – это обострение ситуации в районе Йемена. Большой саудовско-иранской войны я не представляю», – добавил эксперт. Напомним, что с 2014 года в Йемене идет гражданская война, в которой шиитских повстанцев-хуситов (контролирующих значительную часть страны, включая столицу – город Сану) поддерживает Иран, а на стороне правительственных сил выступает военная коалиция аравийских государств во главе с саудовской армией. Добавим, что сепаратистов юга Йемена поддерживает третья сила – ОАЭ. Что касается ситуации вокруг Йемена, то Россия постоянно призывает стороны закончить войну и перестать искать виновных в ней, добавил Малашенко. «При этом в обострении в Йемене заинтересован Иран, продвигая интересы шиизма в регионе», – указал собеседник. Но отметим, что и по йеменскому вопросу Иран и саудовцы начали находить общий язык – представители Тегерана и Эр-Рияда в последние месяцы участвовали в тайных встречах, где обсуждали вопросы региональной безопасности. Впрочем, после того, как перемирие в Йемене обернулось очередной неудачей, напряжение в отношениях Ирана и Саудовской Аравии снова возросло. На эту тему Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он. Профессор МГУ, востоковед Александр Вавилов отмечает, что США, наоборот, заинтересованы в таком конфликте. «Мы видим, судя по всему, информационную провокацию Вашингтона. Белый дом пытается давить сразу на оба государства, потому что сейчас и с теми, и с другими у США плохие отношения. Байден летом ездил на Ближний Восток, но он не смог о чем-либо договориться с арабами. Это видно по недавним договоренностям между Эр-Риядом и Москвой в рамках ОПЕК+», – рассуждает собеседник. «Кроме того, когда я работал в Эр-Рияде, меня направили в МИД страны, чтобы узнать о состоянии дел между Аравией и Ираном, – рассказал Вавилов. – И тогда саудовский дипломат сказал мне следующее: «Американцы сегодня здесь, но завтра они могут оказаться за десять тысяч миль. А с Ираном Аллах повелел жить в дружбе». Антагонизм, конечно, между ними есть, но уже сейчас при посредничестве Ирака между двумя странами идут обсуждения вопроса о восстановлении отношений, разорванных еще в 2016 году», – заключил собеседник.