Путин призвал не возлагать на Иран вину за атаки на саудовские НПЗ

Москва осуждает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но выступает против возложения вины за случившееся на Иран без соответствующих доказательств, заявил президент Владимир Путин при встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций на форуме «Российская энергетическая неделя».

При расследовании атаки российский лидер призвал руководствоваться не эмоциями, а фактами.

«Разведывательные службы США обслуживают нынешнюю политику этой страны. Но они пока не представили никаких доказательств. И мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем. И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил. Давайте будем руководствоваться не эмоциями, а фактами», – сказал Путин.

Он также выразил мнение, что организаторы на нефтяные объекты не достигли своих целей, передает РИА «Новости».

Напомним, ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.