В США узнали о подготовке Ираном новых ударов по объектам в Саудовской Аравии

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» якобы предупредили дипломатов Соединенных Штатов и Саудовской Аравии о том, что Иран ведет подготовку к нанесению новых ударов по объектам королевства.

По словам источников издания, Тегеран якобы оказывает на хуситов давление с целью принудить их подключиться к готовящимся атакам на Саудовскую Аравию, передает ТАСС.

Источники издания не знают, насколько серьезно в Вашингтоне отнеслись к предупреждению, полученному от йеменских мятежников, однако в Эр-Рияде принимают дополнительные меры безопасности и опасаются ударов по нефтяным объектам или аэропортам.

В публикации утверждается, что хуситы дали неожиданный ответ на давление со стороны Ирана. Мятежники из «Ансар Аллах» заявили, что намерены прекратить атаки против Саудовской Аравии в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования. Они также призвали «все стороны, принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам, ведущим к всеобщему национальному примирению, из которого никто не будет исключен».

Вместе с этим представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям опроверг утверждение о том, что мятежники из «Ансар Аллах» якобы направляли какое-либо предупреждение иностранным дипломатам.

Накануне лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси пригрозил Саудовской Аравии «смертоносными ударами в глубине территории» в том случае, если саудовская коалиция не прекратит бомбардировки и блокаду Йемена.

Напомним, в минувшую субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

В Тегеране назвали ложью обвинения со стороны США. В ответ в администрации Трампа обратили внимание на «указывающие на Иран факты». Эр-Рияд утверждает, что в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии якобы использовались высокоточные крылатые ракеты Ирана. Иран в свою очередь предупредил о риске начала полномасштабной войны.

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