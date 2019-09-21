Хуситы пригрозили Саудовской Аравии «смертоносными ударами в глубине территории»

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция должна прекратить бомбардировки и блокаду Йемена, в противном случае столкнется «с еще более болезненными, смертоносными и эффективными ударами в глубине территории, которые поразят наиболее важные экономические и нефтяные объекты», заявил лидер хуситов.

«По мере продолжения вашей блокады [Йемена] и агрессии вы будете сталкиваться с еще более болезненными, смертоносными и эффективными ударами в глубине вашей территории, которые поразят наиболее важные экономические и нефтяные объекты. У нас здесь нет никаких красных линий, и мы обращаем внимание людей в этих районах: проявляйте осторожность и держитесь подальше от них», – приводит ТАСС слова лидера йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абделя Малека аль-Хуси.

«В связи с этим призываю совершающий агрессию альянс воспользоваться нашей инициативой, – подчеркнул лидер «Ансар Аллах» в эфире телеканала «Аль-Масира». – Если вы остановите свою агрессию, бомбардировки и блокаду, тогда наша армия и народные комитеты прекратят атаки беспилотниками и ракетами».

Накануне мятежники из «Ансар Аллах» объявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования. При этом они призвали «все стороны, принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам, ведущим к всеобщему национальному примирению, из которого никто не будет исключен».

Напомним, в ночь на 14 сентября НПЗ Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников. США обвинили Иран в атаке, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники. Впоследствии хуситы пригрозили нанести удары по ОАЭ.