Хуситы заявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию

Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии, повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда. Об этом в эфире телеканала «Аль-Масира» заявил глава политсовета хуситов Махди аль-Машат.

«Мы прекращаем наносить удары по территории Саудовской Аравии с использованием беспилотников и других видов вооружений. Мы ждем от Саудовской Аравии аналогичное заявление о прекращении всех видов атак на территорию Йемена», – сказал аль-Машат, передает РИА «Новости».

Он также добавил, хуситы оставляют за собой право на ответ, если с саудовской стороны не будет реакции.

Напомним, в ночь на 14 сентября НПЗ Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников. США обвинили Иран в атаке, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники. Позже хуситы пригрозили нанести удары по ОАЭ.