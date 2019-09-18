Хуситы пригрозили ударить по ОАЭ

Йеменские повстанцы-хуситы угрожают нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам, сообщил агентству Associated Press представитель повстанцев.

Он заявил, что у хуситов «есть десятки целей» в ОАЭ, которые «могут быть атакованы в любое время», – сообщает «Интерфакс».

По его словам, хуситы использовали «другие беспилотники, чтобы основные беспилотники могли достичь целей» во время атак 14 сентября на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.

США обвинили Иран в атаке, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники. В Сенате США призывали нанести сокрушительный удар по Ирану.

В Тегеране назвали ложью заявления США о причастности к атакам на Саудовскую Аравию. Позже йеменские мятежники пригрозили в любой момент осуществить новые атаки на объекты в Саудовской Аравии.

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