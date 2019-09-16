Саудовской Аравии пригрозили новыми атаками

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что могут в любой момент предпринять новую атаку на объекты в Саудовской Аравии.

«Предупреждаем компании и иностранцев, чтобы не находились в местах, которые подверглись нашим ударам, потому что они продолжают быть нашими целями и могут быть подвергнуты новому удару в любое время», – передает заявление официального представителя вооруженных сил хуситов РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-масира».

Представитель йеменских мятежников заявил, что в их распоряжении есть вооружения, способные достигнуть любой цели в Саудовской Аравии в момент, когда они захотят. Он потребовал, чтобы королевство считалось с этим и прекратило агрессию против Йемена.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

Американская сторона обвинила Иран в субботнем инциденте, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники. В Сенате США призывали нанести сокрушительный удар по нефтяным объектам Ирана.

В Тегеране назвали ложью заявления США о причастности к атакам на Саудовскую Аравию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.