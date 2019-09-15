В США привели «указывающие на Иран факты» об атаке дронов на Саудовскую Аравию

Удары беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии были произведены с северо-западного направления, а не с территории Йемена, что свидетельствует о причастности к атаке Ирана, утверждает неназванный представитель американской администрации высокого ранга.

По словам высокопоставленного источника в американской администрации, «факты свидетельствуют о том, что именно Иран был ответственен за это [нападение]», передает ТАСС.

«Нет никакого сомнения в том, что за это ответственен Иран. Как ни крути, все равно выходит именно так. Другого кандидата просто нет», – приводит Reuters слова источника.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Саудовская Аравия уже признала потерю половины нефтедобычи из-за террористических атак. Ответственность за нападение признали йеменские мятежники, однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

В Сенате США призвали нанести сокрушительный удар по нефтяным объектам Ирана, а глава Белого дома предложил Эр-Рияду «помощь в обеспечении самообороны».

Иран назвал ложью заявления США о причастности к атакам на Саудовскую Аравию, подчеркнув, что обвинения в адрес Тегерана не помогут положить конец войне в Йемене.

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