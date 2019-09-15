Иран рассказал об американской политике «максимума обмана»

Обвиняя Иран в атаках на предприятия компании Saudi Aramco, Соединенные Штаты используют откровенный обман, заявил министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Джавад Зариф, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.

«Вашингтон прибег к политике максимального обмана после провала политики максимальных санкций [в отношении Ирана]», – приводит его слова ТАСС.

Иранский министр заявил, что США «и их клиенты застряли в Йемене из-за иллюзии, что превосходство в вооружении приведет к военной победе». Зариф считает, что обвинения в адрес Ирана не помогут положить конец войне в Йемене. По его словам, содействовать завершению внутрийеменского противостояния поможет использование иранских предложений по урегулированию в этой арабской стране.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи из-за террористических атак. Сообщалось, что на восстановление нефтяной инфраструктуры уйдут недели.

Ответственность за нападение взяли на себе хуситы, но в США обвинили в причастности к атакам Иран. Тегеран назвал эти обвинения ложью.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД