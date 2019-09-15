Назван срок восстановления саудовской нефтяной инфраструктуры

Срок восстановления пострадавшей в результате терактов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии измеряется не сутками, а неделями, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники.

По информации телеканала, возвращение саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на прежние мощности поставок может произойти через несколько недель, передает ТАСС.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. Были атакованы крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс у Абкаика и НПЗ в районе Хурайс.

Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи из-за террористических атак.

Между тем, как сообщило в воскресенье саудовское государственное телевидение, атаки на предприятия не повлияли на экспорт нефти из королевства. При этом саудовская биржа сразу после открытия отреагировала на террористические акты 3-процентным падением акций.

В августе ежедневная добыча нефти в королевстве составила 9,7 млн баррелей.