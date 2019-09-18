Саудовская Аравия нашла иранские ракеты и беспилотники на месте нападения на НПЗ

В атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии использовались беспилотники и ракеты Ирана, заявил официальный представитель минобороны страны Турки аль-Малики.

«При атаке на заводы Saudi Aramco использовались сделанные в Иране высокоточные крылатые ракеты. Дроны использовали продвинутую систему позиционирования», – сказал представитель ведомства, передает ТАСС.

Он добавил, что результаты расследования были направлены союзникам.

Аль-Малики отметил, что в ходе нападения использовались 18 БПЛА и семь крылатых ракет.

Четыре крылатых ракеты применили для атаки на завод в Хурайсе, их запустили с севера на юг на расстояние 700 километров, уточнил он. При этом три снаряда не поразили цель.

«Нападение не могло быть осуществлено из Йемена, как утверждает иранский режим. Направление атак указывает на то, что оно произошло не из Йемена», – подчеркнул представитель минобороны.

По его словам, все фрагменты с места атак «указывают на Иран».

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Атаки привели к приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

Во вторник Саудовская Аравия полностью восстановила поставки черного золота после атак на нефтяные объекты страны.

В США обвинили иранские власти в причастности к атакам, однако в МИДе Ирана все обвинения отвергли и назвали ложью.