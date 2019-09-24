Эксперт объяснил обвинения Германии, Франции и Британии в адрес Ирана

«Возможно, США с руководством Франции и Германии заключили сделку: сдача Ирана в обмен на более нейтральную позицию по «Северному потоку», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Можегов. Так он прокомментировал заявление этих европейских стран, а также Британии, обвинивших Иран в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Францию и Германию по линии НАТО прогнули на какой-то посыл иранскому руководству, но я не думаю, что на Иран это заявление повлияет всерьез», – предположил эксперт-американист Владимир Можегов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон заявили: в атаке беспилотников на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco «ясна» вина Ирана и «другого правдоподобного объяснения нет». Напомним, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы, однако США обвинили Иран в причастности к атакам.

«Соединенные Штаты благодарят наших близких друзей: Великобританию, Францию и Германию за их четкое заявление по поводу единоличной ответственности Ирана», – написал в Twitter глава Госдепа Майк Помпео.

«Я не думаю, что заявление, под которым подписались Франция и Германия, как-то повлияет на ситуацию вокруг «ядерной сделки». Принципиально ничего не изменилось», – полагает Владимир Можегов. Скорее, по мнению эксперта, это заявление может быть сигналом о констатации единства НАТО в европейском вопросе.

Эксперт не исключает, что между Вашингтоном и руководством Германии и Франции имела место сделка, возможно связанная со смягчением позиции США в отношении участия ФРГ в проекте «Северный поток – 2». Ранее американская пресса предупредила, что введение американских санкций против «Северного потока – 2» может привести к тому, что США окончательно испортят отношения с Германией. Председатель бундестага Вольфганг Шойбле подверг критике действия противников проекта газопровода. Соединенные Штаты пока не изменили свою позицию. Во вторник стало известно, что президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили в Нью-Йорке, как им противостоять реализации «СП–2».