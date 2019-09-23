Британия, Франция и Германия обвинили Иран в нападении на НПЗ Саудовской Аравии

Ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты несет Иран, говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии.

Заявление было составлено по итогам встречи главы британского правительства Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Они заявили, что вина Ирана «ясна», а «другого правдоподобного объяснения нет», передает ТАСС.

Великобритания, Франция и Германия выразили поддержку ведущимся расследованиям нападения.

Напомним, ответственность за удар взяли на себя мятежники-хуситы из Йемена, но США и Саудовская Аравия обвиняют Тегеран.

МИД Ирана заявил, что хуситы могли поразить саудовские НПЗ, так как заполучили «унаследованные» от йеменской власти ракеты и средства для их модернизации.