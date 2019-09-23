Иран объяснил успех хуситов при ударе по НПЗ Саудовской Аравии

Успешное поражение нефтяных объектов в Саудовской Аравии может быть связано с тем, что у мятежников-хуситов в Йемене есть модернизированные ракеты, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он отметил, что в Йемене осталось «все оружие от Али Абдаллы Салеха», бывшего президента страны. Салех покупал это оружие «за саудовские деньги», оно отличается от иранского, сказал Зариф.

У йеменцев, по его словам, «есть технологии и ноу-хау», которые позволяют «увеличить радиус действия» ракет, «унаследованных» от Салеха, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Зариф подчеркнул, что «саудиты показали шоу», но «не смогли доказать» причастность Ирана к удару по нефтяным объектам.