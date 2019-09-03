Вашингтон предупредили о ссоре с Берлином из-за «Северного потока – 2»

Введение санкций против «Северного потока – 2» может привести к тому, что США окончательно испортят отношения с Германией, пишет Foreign Policy.

Издание пишет, что почти все конгрессмены выступают за то, чтобы ужесточить американскую политику в отношении России. Они недовольны нежеланием президента США Дональда Трампа использовать против России полный набор санкций, передает RT.

Сейчас конгресс продвигает закон, который должен заставить Трампа ввести ограничительные меры против «Северного потока – 2» и сорвать или хотя бы отсрочить его строительство.

Но такими санкциями Вашингтон рискует ослабить солидарность стран Европы против Москвы. Более эффективно, по его мнению, было бы задействовать влияние Германии на то, чтобы укрепить Украину и «помешать России использовать энергетику в качестве оружия».

Первая причина противодействия «Северного проекта – 2» со стороны конгресса – желание повысить экспорт природного сжиженного газа США в Европу, также в Вашингтоне опасаются подрыва европейской энергетической безопасности и роста влияния Москвы.

В то же время, пишет портал, объем санкций и другие внешнеполитические решения подорвали доверие немцев к США. Данные опросов свидетельствуют, что только 19% жителей Германии считают США надежным партнером, что способствует ослаблению влияния США на Берлин.

В пакете санкций против «Северного потока – 2» предлагается в том числе наказать небольшие предприятия по укладке трубопровода, заморозив их активы на территории США и запретив им ведения бизнеса в стране. Однако немногим компаниям доступны технологии, необходимые для строительства газопровода, они пользуются огромным спросом во всем мире.

Новые санкции рискуют испортить отношения США с Германией, так как приведут к краху пяти крупнейших энергетических компаний Европы: из Германии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландов, - которые обеспечили 50% финансирования проекта. Невозвратные издержки оцениваются в 1 млрд евро. Издание пишет, что в этой ситуации есть все основания ждать ответной реакции Берлина.

Foreign Policy предлагает Берлину поддержать усилия Украины по реформированию своего энергетического сектора и надавить на Россию, чтобы заключить взаимовыгодное соглашение по транзиту газа до того, как в 2019 году истечет действующее соглашение.

31 августа министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Варшаве заявил, что США могут ввести дополнительные санкции против России в связи с газопроводом «Северный поток – 2».

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