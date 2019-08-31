США заявили о возможности введения новых санкций против России

Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Варшаве заявил, что США могут ввести дополнительные санкции против России в связи с газопроводом «Северный поток – 2».

«Я бы предположил, что, скорее всего, – да», – сказал Перри в ответ на вопрос о возможном введении санкций против России в связи с газопроводом «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «эти вопросы обсуждаются на очень высоком уровне в США».

Напомним, проект «Северный поток – 2» – это строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее Владимир Зеленский заявил о неприемлемости «Северного потока – 2». По словам главы украинского государства, этот проект якобы несет угрозу европейской безопасности.

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