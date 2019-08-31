Зеленский припугнул Европу «Северным потоком – 2»

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой заявил о неприемлемости «Северного потока – 2». По словам главы украинского государства, этот проект якобы несет угрозу европейской безопасности.

«И здесь мы говорим с Польшей единым голосом, «Северный поток – 2» неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский добавил, что Украина готова принимать участие в региональных энергетических проектах Польши «в треугольнике» с Соединенными Штатами.

Ранее на этой неделе в польской энергетической компании PGNIG сообщили, что Варшава будет продавать Киеву регазифицированный сжиженный природный газ, который Польша закупает у Соединенных Штатов.

Сообщалось, что представители американского, польского и украинского правительств в субботу подпишут в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом.