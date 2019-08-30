Польша, США и Украина собрались подписать соглашение о поставках газа

Представители американского, польского и украинского правительств в субботу подпишут в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа», сообщило бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

«Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк», – передает ТАСС сообщение польских властей.

Уточняется, что соглашение «касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе».

Накануне в польской энергетической компании PGNIG сообщили, что Варшава будет продавать Киеву регазифицированный сжиженный природный газ, который Польша закупает у Соединенных Штатов.