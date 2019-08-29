Польша собралась продавать Украине регазифицированный СПГ из США

Варшава будет продавать Киеву регазифицированный сжиженный природный газ, который Польша закупает у Соединенных Штатов, сообщили в польской энергетической компании PGNIG.

В польской компании проинформировали, что первая такая договоренность уже достигнута.

«PGNIG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (ERU)», – передает ТАСС сообщение компании.

Уточняется, что танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце в ноябре 2019 года. После этого СПГ будет регазифицирован и передан по польской системе передачи газа на Украину через пункт в Германовице.

Ранее Варшава заявляла, что надеется нивелировать растущие цены на газ из России за счет американского сжиженного природного газа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что всего через два года Польша сможет полностью отказаться от закупок российского газа, что идеально укладывается в планы США по наращиванию присутствия на газовом рынке ЕС.