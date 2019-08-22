Польша захотела сократить расходы на российский газ за счет СПГ из США

Варшава надеется нивелировать растущие цены на газ из России за счет американского сжиженного природного газа, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк.

Вожняк заявил, что второй квартал 2019 года был сложным из-за снижения цен на природный газ и роста цен на нефть. «Более низкие цены на газ напрямую влияют на наши доходы от продажи этого топлива. С другой стороны, в 2019 году мы заплатили больше за газ по ямальскому контракту, стоимость которого привязана к ценам на сырую нефть и нефтепродукты, и затраты были намного выше, чем в 2018 году», – передает его слова РИА «Новости».

Вожняк добавил, что в компании видят «ножницы» в разнице между ценой газа по ямальскому контракту и стоимостью голубого топлива на торгах. По его словам, PGNiG ожидает, что этот тренд сохранится, в связи с чем намерен нивелировать его с помощью активной покупки СПГ.

В свою очередь зампред правления PGNIG Мачей Вожняк сообщил, что в первом полугодии компания получила 16 танкеров с СПГ против 11 за аналогичный период прошлого года. Всего на 22 августа у PGNIG почти 7,5 млрд кубометров газа, регазифицированного из СПГ. В следующем году PGNIG хочет получить не менее 39 танкеров СПГ, чтобы не покупать «больше российского газа, чем это обязательно» согласно условиям контракта.

В 1996 году PGNiG и Газпром подписали контракт на поставку газа в Польшу. Он истекает в 2022 году. В 2018 году польская компания импортировала из России на 0,62 млрд кубометров газа (на 6,4%) меньше, чем в 2017 году, импорт газа из России составил 9,04 млрд кубометров.

Недавно PGNiG также подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. От компании Cheniere Marketing International Польша в период 2019–2022 годов ежегодно будет получать около 0,52 млн тонн СПГ (это около 0,7 млрд кубометров газа после регазификации), с 2023 по 2042 год – по 1,45 млн тонн СПГ (1,95 млрд кубов после регазификации).

Еще одна компания Venture Global LNG будет поставлять в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет – то есть 2,7 млрд кубометров газа после регазификации.

В польской компании утверждают, что американский СПГ будет для Польши на 20-30% дешевле, чем российский газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что всего через два года Польша сможет полностью отказаться от закупок российского газа, что идеально укладывается в планы США по наращиванию присутствия на газовом рынке ЕС.