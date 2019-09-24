Трамп и Дуда обсудили план борьбы против «Северного потока – 2»

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили в Нью-Йорке, как им противостоять реализации проекта «Северный поток – 2», сообщила американская администрация.

Они утверждают, что «Северный поток – 2» якобы угрожает энергетической безопасности Европы. Президенты США и Польши «обсудили, как наилучшим образом остановить проект», передает РИА «Новости».

Трамп и Дуда также подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве, подтвердив, что численность американских войск на польской территории вырастет на 1 тыс. человек (сейчас в Польше 4,5 тыс. военных США). Дуда считает, что присутствие в Польше войск США – это «лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты».

Кроме того, Дуда рассказал, что США могут отменить визы для Польши уже «на (католическое) Рождество».

Трамп сообщил, что договорился с президентом Польши «провести ряд длительных встреч в течение следующих двух недель». Он не пояснил, собирается ли ехать в Варшаву. Дуда в середине июня уже приезжал в Вашингтон, передает ТАСС.

Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток – 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников проекта и является экономическим, а не политическим проектом.