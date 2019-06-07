Путин высказался о торпедирующих «Северный поток – 2» странах

«Северный поток – 2» пытаются торпедировать страны, не привыкшие платить по своим счетам, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Это (реализация проекта – прим. ВЗГЛЯД) не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект пытаются и пытались торпедировать», – приводит его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что «Северный поток – 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников проекта.

Ранее председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер заявлял, что политическое давление со стороны США и Украины привело к изменению позиции Копенгагена по «Северному потоку – 2».