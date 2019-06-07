Шредер заявил о давлении США и Украины по «Северному потоку – 2»

Политическое давление со стороны США и Украины привело к изменению позиции Копенгагена по «Северному потоку – 2», что ставит под вопрос своевременное завершение строительства газопровода, завил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер.

«Северный поток – 2» – это проект, который мог бы быть введен в эксплуатацию уже в конце года, чтобы обеспечить необходимую безопасность поставок природного газа для Европы. Но есть проблема – политика Дании уже на протяжении многих месяцев ставит под вопрос своевременное завершение проекта», – сказал Шредер на бизнес-завтраке в рамках ПМЭФ.

По его словам, позиция Копенгагена связана «с политическим давлением со стороны США и Украины, поскольку через это давление мы видели, как предыдущее правительство Дании демонстрировало свое противостояние проекту».

«Таким образом, Дания ставит себя в противовес странам-партнерам – Германии, Европейском союзу. Кроме того, это противоречит обеспечению устойчивых поставок газа в Европу и действующему европейскому праву», – подчеркнул Шредер, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что после выборов в Дании появится возможность для конструктивного диалога по газопроводу «Северный поток-2».

Ранее, подавший в отставку 6 июня премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен, заявлял о «политическом измерении» «Северного потока – 2». Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление этого проекта.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство за 9,5 млрд евро двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море (территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании) до Германии. Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации. Особенно часто об этом приходится заявлять Германии, которая постоянно испытывает на себе давление со стороны Вашингтона. Против газопровода выступают также Польша, Латвия, Литва, Украина.

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