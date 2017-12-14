Дания нашла способ замедлить строительство «Северного потока – 2»

Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление проекта, заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«У нас нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить осуществление этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить, поскольку мы можем помешать прокладке труб у острова Борнхольм», – передает слова Расмуссена ТАСС со ссылкой на Ritzaus Bureau.

Он отметил, что в таком случае маршрут газопровода будет изменен и пройдет через международные воды, на что разрешения Дании не требуется. Поэтому, с точки зрения датского руководства, было бы оптимальным, если бы переговоры с Россией по строительству газопровода вела Еврокомиссия, а не отдельные государства ЕС.

В четверг Расмуссен заявил, что проект «Северный поток – 2» имеет как экономическое, так и политическое измерение.